Elon Musk yeni bir proje üzerinde: SpaceX yapay zeka tabanlı bir cihaz geliştiriyor

·8·Teknoloji
Elon Musk yeni bir proje üzerinde: SpaceX yapay zeka tabanlı bir cihaz geliştiriyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, yatırımcılara yapay zeka (AI) teknolojileriyle çalışan yeni bir cihaz prototipi sundu. The Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu cihaz görünüş olarak bir akıllı telefona benziyor ve şirketin mobil iletişim pazarına giriş stratejisinin bir parçası olabilir. Bu haber, iPhone gibi geleneksel cihazlara yeni bir alternatif olması beklendiği için teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bunu Techcrunch.com haber veriyor.

Bilgilere göre, yeni cihaz iPhone akıllı telefonlarından daha kompakt ve ince olarak tasarlanmış. Tasarımı, küçük bir dokunmatik telefon ile Rabbit R1 gibi AI cihazları arasında bir forma sahip. SpaceX temsilcileri, yatırımcılarla yaptıkları toplantıda projenin henüz erken aşamada olduğunu ve nihai tasarımın değişebileceğini vurguladılar. Ancak, Elon Musk'ın kendisi X (eski adıyla Twitter) ağında bu haberleri "tamamen yalan" olarak nitelendirerek reddetti.

Teknolojik rekabet ve xAI entegrasyonu

Uzmanlara göre, SpaceX ve Tesla gibi şirketler, bu tür karmaşık cihazların seri üretimi için gerekli tüm deneyime ve kaynaklara sahip. Özellikle xAI şirketinin SpaceX bünyesine katılması, bu cihaz için özel bir işletim sistemi oluşturulmasına olanak tanır. Bu da cihazın Google Android veya Apple iOS gibi platformlara bağımlı kalmamasını sağlar.

Proje kapsamında şu önemli noktalar öngörülüyor:

  • Cihaz tamamen yapay zeka arayüzüne dayanacak;
  • Starlink Mobile ağı üzerinden küresel iletişim imkanı;
  • Kendi özel işletim sistemi ve xAI algoritmaları ile entegrasyon;
  • Geleneksel akıllı telefonların aksine, kullanıcıyla sesli ve akıllı iletişime vurgu yapılması.
SpaceX'in bu adımı, OpenAI ile olan rekabeti de artıracaktır. Bilindiği üzere, Sam Altman liderliğindeki OpenAI, şu anda Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ile iş birliği içinde kendi AI cihazını geliştiriyor. Yakın zamanda, Apple'ın Vision Pro projesinden sorumlu başkan yardımcısı Paul Meade'in de OpenAI donanım ekibine katıldığına dair haberler yayılmıştı.

Bununla birlikte, pazardaki durum her zaman başarılı olmuyor. Örneğin, Humane ve Rabbit gibi girişimlerin yapay zeka tabanlı cihazları tüketiciler tarafından oldukça soğuk karşılandı. Birçok kullanıcı, sıradan akıllı telefonların yapabildiği işlevler için ayrı bir cihaz satın almaya hazır olmadıklarını belirtti. SpaceX'in bu sorunu nasıl çözeceği şu an için belirsiz.

Analistler, SpaceX'in kablosuz iletişim pazarına girme niyetini de yüksek değerlendiriyor. Starlink sistemi aracılığıyla uydu iletişimi sunan şirketin, gelecekte T-Mobile veya AT&T gibi büyük operatörlerle rekabet edebileceği ve hatta bunlardan birini satın alabileceği yönünde tahminler mevcut. Eğer bu AI cihazı gerçeğe dönüşürse, Musk imparatorluğunun tüm teknolojilerini birleştiren merkezi bir halka haline gelebilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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