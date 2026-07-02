Cinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAM

·35·Teknoloji
Cinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAM

Bilgisayar oyunları endüstrisinde teknik gereksinimler hızla artıyor, ancak Big Fire Games stüdyosunun yeni projesi bu konudaki tüm beklentileri geride bıraktı. Cinder City adlı gelecek oyun, sistem gereksinimleriyle en güçlü oyuncu donanımlarına sahip kullanıcıları bile şaşırtıyor. Oyunun stabil çalışması için talep edilen kaynak miktarı, modern standartların birkaç kat üzerinde. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Cinder City oyununu çalıştırmak için minimum 32 GB RAM gerekmektedir. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise bu değer tam 64 GB olarak belirlenmiş. Bu, günümüzde piyasadaki en ağır oyunlar için bile nadir görülen bir durum olup, projeyi kendine has bir "bellek canavarına" dönüştürüyor.

Teknik Kapasite ve Grafik Gücü

Oyun sadece RAM ile sınırlı değil. Minimum gereksinimler arasında NVIDIA RTX 2060 ekran kartı belirtilirken, yüksek kaliteli grafikler ve akıcı bir oynanış için kullanıcılardan RTX 4060 ekran kartı ve Ryzen 7 7800X3D işlemci talep ediliyor. Bu tür gereksinimler, oyunun görsel olarak çok zengin ve karmaşık olduğunun göstergesidir.

Steam platformundaki bilgilere göre Cinder City, yakın gelecekteki Seul şehrinde geçen, açık dünyaya sahip, üçüncü şahıs bakış açılı sinematik bir shooter oyunudur. Proje Unreal Engine 5 motoruyla geliştiriliyor. Genellikle bu motordaki oyunlar ekran kartına büyük yük bindirmesiyle bilinir, ancak Cinder City durumunda ana vurgu RAM kapasitesine yapılıyor.

Geliştiricilerin Tedbiri mi yoksa Optimizasyon Sorunu mu?

Uzmanlara göre, bu kadar yüksek gereksinimlerin iki farklı sebebi olabilir. Birincisi, geliştiriciler açık dünyadaki çok sayıdaki nesneyi aynı anda yüklemek için bellek rezervini önceden sağlamayı amaçlamış olabilirler. Diğer yandan, bu durum oyunun henüz tam olarak optimize edilmediğinin de bir işareti olabilir.

Şu an için Cinder City oyununun resmi çıkış tarihi açıklanmadı. Buna rağmen, bu proje bilgisayar oyunu tutkunları arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Özbek oyuncular için de bu haber önemli, çünkü 64 GB RAM şu an için birçok profesyonel iş istasyonunda bile standart olarak kabul edilmiyor.

Sonuç olarak, eğer bu gereksinimler değişmezse, Cinder City'nin önümüzdeki yılların en çok kaynak tüketen oyunlarından biri olarak tarihe geçmesi bekleniyor. Kullanıcılar ise oyun çıkana kadar cihazlarını yükseltmeyi düşünmek zorunda kalacaklar.

Cinder CityBig Fire GamesSteamUnreal Engine 5Ekran Kartı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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