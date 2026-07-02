Harry Kane İngiltere'yi Kurtardı: Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimovic'ten Övgü Yağmuru

Dünya Kupası kapsamında Kongo DR milli takımına karşı oynanan zorlu mücadelede İngiltere kaptanı Harry Kane, üstün yeteneklerini sergileyerek takımını beklenmedik bir mağlubiyetten kurtardı. Bayern yıldızının dublesiyle gelen 2-1'lik galibiyet sadece taraftarları değil, futbol dünyasının efsane isimleri Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimovic'i de hayran bıraktı. Goal.com haberine göre belirtildi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında kafa vuruşuyla ağları sarsan Harry Kane, maçın son anlarında çok zor bir pozisyondan sert bir şut çekerek galibiyet golünü kaydetti. Fox Sports ekranlarında konuşan Thierry Henry, forvetin fiziksel durumu ve şut tekniğine tam not verdi. Henry, maçın sonunda böyle güçlü bir vuruş yapmanın muazzam bir beceri gerektirdiğini vurguladı.

"Şut çektiği sırada havada garip bir pozisyondaydı. Maçın sonunda, herkesin yorgun olduğu bir anda böyle bir gücü nereden bulabilir? Declan Rice bile yorgunluktan yere düşmek üzereydi. Eğer ben şu an böyle bir şut deneseydim, belimi kırardım. Bu gerçek bir ustalık! Tebrikler, Sir Harry!" diyerek hayranlığını gizlemedi Thierry Henry.

İngiltere'nin tek umudu

Zlatan Ibrahimovic de Henry'nin görüşlerine katılarak, bugünkü İngiltere milli takımının tamamen kaptanına bağımlı olduğunu belirtti. İsveçli eski forvete göre, diğer dev takımlarda birden fazla lider varken, İngilizlerde maçın kaderini sadece Harry Kane belirliyor.

"Arjantin dediğimizde Lionel Messi, Fransa dediğimizde Kylian Mbappe diyoruz ama onlarda başka süper yıldızlar da var. İngiltere söz konusu olduğunda ise her şey Harry Kane'e dayanıyor. Bugün iki gol attı ve harika bir atak yönetti. Eğer İngiltere şampiyon olmak istiyorsa, Kane böyle oynamaya devam etmeli", dedi Ibrahimovic.

Aynı zamanda Zlatan, takımın genel fiziksel durumundan endişe duyduğunu ifade etti. Dayanıklılığıyla tanınan Declan Rice gibi oyuncuların bile maç sonunda zorlandığını gözlemleyen Zlatan, bunun Thomas Tuchel'in öğrencileri için turnuvanın ilerleyen aşamalarında sorun yaratabileceğini belirtti.

Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 5'e yükseltti. Gol krallığı yarışında Erling Haaland ile eşitlenen Kane, liderler Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin sadece bir gol gerisinde kalıyor. İngiltere milli takımının zorlansa da galibiyet almaya devam etmesi, onları şampiyonluğun ana adaylarından biri yapmaya devam ediyor.