Andres Iniesta: Lamine Yamal İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu getirebilir

İspanyol futbol efsanesi Andres Iniesta, milli takımın mevcut durumu ve dünya kupasındaki şansları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Barselona'da düzenlenen NSN Cycling Team tanıtımında konuşan eski orta saha oyuncusu, genç yetenek Lamine Yamal'ın İspanya için belirleyici bir figür olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Iniesta, İspanya milli takımının başarısının doğrudan Lamine Yamal'ın fiziksel durumuna ve performansına bağlı olduğunu söyledi. Hatırlatmak gerekirse, 17 yaşındaki futbolcu Euro 2024 turnuvasında takımın zaferine büyük katkı sağlamıştı, ancak şu anki dünya kupasında sakatlıklarla mücadele ediyor.

Liderlik yarışı ve beklenmedik sonuçlar

Turnuvanın en iyi oyuncularına değinen Andres Iniesta, iki yıldızı özellikle onurlandırdı. Onun sözlerine göre, Lionel Messi ve Kylian Mbappe şu anda turnuvanın en parlak isimleri. Her iki forvet de altışar golle gol krallığı yarışında öncülük ediyor.

Iniesta, mevcut dünya kupasının beklenmedik sonuçlarla dolu olduğunu da belirtti. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi dev takımların erken elenmesi birçok kişi için sürpriz oldu. Efsane futbolcu, "Bu tür turnuvalarda her küçük detay cezalandırılabilir, bu yüzden dikkat kaybı yaşanmamalı" diyerek uyardı.

İspanya'nın şansları ve Yamal'ın rolü

Lamine Yamal, sakatlığına rağmen grup aşamasında sahada önemli dakikalar geçirdi. Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay maçlarında görev alarak bir gol atmayı başardı. İspanya, grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finalde Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

"Lamine Yamal milli takım için çok önemli bir oyuncu. Onun maçlardaki etkisi, takımın genel sonucunu doğrudan etkiliyor. İspanya'yı ana favorilerden biri olarak görüyorum ve ikinci yıldızı (ikinci şampiyonluğu) kazanacağımıza inanıyorum" dedi Iniesta.

Luis de la Fuente yönetimindeki takım artık play-off aşamasında hata yapma lüksüne sahip değil. Tüm İspanya halkı ve uzmanlar, Lamine Yamal'ın tamamen iyileşmesini ve Euro 2024 turnuvasındaki gibi mucizeler yaratmasını bekliyor. Fransa ve Arjantin gibi rakipler play-off'un sonraki aşamalarına yükselmişken, İspanya'nın da şampiyonluk hırslarını kanıtlaması gerekiyor.