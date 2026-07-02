Andres Iniesta: Lamine Yamal İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu getirebilir

·19·Spor
Andres Iniesta: Lamine Yamal İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu getirebilir

İspanyol futbol efsanesi Andres Iniesta, milli takımın mevcut durumu ve dünya kupasındaki şansları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Barselona'da düzenlenen NSN Cycling Team tanıtımında konuşan eski orta saha oyuncusu, genç yetenek Lamine Yamal'ın İspanya için belirleyici bir figür olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Iniesta, İspanya milli takımının başarısının doğrudan Lamine Yamal'ın fiziksel durumuna ve performansına bağlı olduğunu söyledi. Hatırlatmak gerekirse, 17 yaşındaki futbolcu Euro 2024 turnuvasında takımın zaferine büyük katkı sağlamıştı, ancak şu anki dünya kupasında sakatlıklarla mücadele ediyor.

Liderlik yarışı ve beklenmedik sonuçlar

Turnuvanın en iyi oyuncularına değinen Andres Iniesta, iki yıldızı özellikle onurlandırdı. Onun sözlerine göre, Lionel Messi ve Kylian Mbappe şu anda turnuvanın en parlak isimleri. Her iki forvet de altışar golle gol krallığı yarışında öncülük ediyor.

Iniesta, mevcut dünya kupasının beklenmedik sonuçlarla dolu olduğunu da belirtti. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi dev takımların erken elenmesi birçok kişi için sürpriz oldu. Efsane futbolcu, "Bu tür turnuvalarda her küçük detay cezalandırılabilir, bu yüzden dikkat kaybı yaşanmamalı" diyerek uyardı.

İspanya'nın şansları ve Yamal'ın rolü

Lamine Yamal, sakatlığına rağmen grup aşamasında sahada önemli dakikalar geçirdi. Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay maçlarında görev alarak bir gol atmayı başardı. İspanya, grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finalde Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

"Lamine Yamal milli takım için çok önemli bir oyuncu. Onun maçlardaki etkisi, takımın genel sonucunu doğrudan etkiliyor. İspanya'yı ana favorilerden biri olarak görüyorum ve ikinci yıldızı (ikinci şampiyonluğu) kazanacağımıza inanıyorum" dedi Iniesta.

Luis de la Fuente yönetimindeki takım artık play-off aşamasında hata yapma lüksüne sahip değil. Tüm İspanya halkı ve uzmanlar, Lamine Yamal'ın tamamen iyileşmesini ve Euro 2024 turnuvasındaki gibi mucizeler yaratmasını bekliyor. Fransa ve Arjantin gibi rakipler play-off'un sonraki aşamalarına yükselmişken, İspanya'nın da şampiyonluk hırslarını kanıtlaması gerekiyor.

Andres IniestaLamine YamalLionel MessiKylian Mbappeİspanya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tottenham Rekor Transfer Gerçekleştiriyor: Sandro Tonali Londra YolundaTottenham Rekor Transfer Gerçekleştiriyor: Sandro Tonali Londra YolundaBugün, 01:40Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Declan Rice kaptanın ustalığını övdüHarry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Declan Rice kaptanın ustalığını övdüBugün, 01:33Zlatan Ibrahimovic Fransa'nın «korkutucu» üçlüsünü açıkladıZlatan Ibrahimovic Fransa'nın «korkutucu» üçlüsünü açıkladıBugün, 01:22Otkir Yusupov Dünya Kupası 2026 sonrası paylaşımında neler söyledi?Otkir Yusupov Dünya Kupası 2026 sonrası paylaşımında neler söyledi?Bugün, 00:45Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"Bugün, 00:172026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi Kurtardı2026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi KurtardıDün, 23:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı