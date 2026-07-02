Otkir Yusupov Dünya Kupası 2026 sonrası paylaşımında neler söyledi?

Özbekistan milli takımı ve Navbahor kalecisi Otkir Yusupov, Dünya Kupası 2026'daki katılımın ardından taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi.

35 yaşındaki kaleci, hayattaki zorlu sınavların insanı sabırlı ve daha güçlü olmaya alıştırdığını vurguladı. Milli takım formasıyla Özbekistan'ı temsil etmenin kendisi için en büyük mutluluk ve gurur olduğunu belirtti.

«Bazen hayat seni sınar»

Yusupov, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son zamanlardaki duygularını paylaştı.

«Bazen hayat seni sınar. Bazen ise zaman; sessiz kalmayı, sabretmeyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi öğretir», diye yazdı kaleci.

Futbolcu, her türlü zorluktan sonra çalışmaya ve ileriye gitmeye devam etmenin gerekliliğini vurguladı.

Özbekistan forması — en büyük gurur

Milli takım kalecisi, vatanını temsil etmenin kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

«Futbolu seviyorum. Bu forma, bu bayrak ve Özbekistan'ı temsil etmek benim için her zaman en büyük gurur ve mutluluktur!»

Yusupov, nerede olursa olsun kalbinin her zaman Özbekistan ve milli takımla olduğunu ifade etti.

«En güzel günler henüz önümüzde»

Kaleci, geleceğe güvenle baktığını ve verilen emeğin asla boşa gitmeyeceğini söyledi.

«İnanıyorum ki en güzel günler henüz önümüzde. Emekler asla boşa gitmez», dedi.

Sözlerine göre, Dünya Kupası'na katılım nihai bir hedef değil, yeni bir aşamanın başlangıcıdır.

Taraftarlara teşekkür etti

Otkir Yusupov, kendisini her zaman destekleyen Özbek futbolseverlerine özel olarak teşekkür etti.

«Her duanız, her güzel sözünüz bana güç veriyor», diye yazdı futbolcu.

Gelecekte daha güçlü, deneyimli ve büyük bir tutkuyla geri döneceğine söz verdi.

«Çünkü bu henüz son değil… Bu yeni bir başlangıç. İleri, Özbekistan!»

Dünya Kupası'nda bir maçta süre aldı

Özbekistan milli takımının tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımında Otkir Yusupov'un katkısı büyük oldu.

Ancak turnuvada sadece grup aşamasının ilk turunda Kolombiya'ya karşı oynanan maçta sahaya çıktı.

Buna rağmen, deneyimli kalecinin mesajı, milli takıma olan sadakatini ve gelecekte tekrar dönme isteğinin yüksek olduğunu gösterdi.