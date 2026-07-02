Steam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilir

·22·Teknoloji
Steam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilir

Valve şirketinin Steam Machine oyun cihazlarının aynı model olmasına rağmen, performanslarının birbirinden önemli ölçüde farklılaştığı ortaya çıktı. Ixbt.com yayınında bildirildiğine göre, bazı oyunlarda bu fark %15'e, bazı özel görevlerde ise %20'ye kadar ulaşıyor. Bu garip durumun temel nedeni, cihazlara takılan RAM modüllerinin farklı olmasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Mesele şu ki, Steam Machine konsolları iki farklı konfigürasyonda satışa sunuluyor: ilk durumda tek bir 16 GB bellek modülü, ikinci durumda ise iki adet 8 GB bellek modülü takılı. Teknik açıdan bakıldığında, tek modül belleğin tek kanal modunda çalışmasına neden olurken, iki modül çift kanal modunu sağlar. Çift kanal modu genellikle veri değişim hızını artırmasıyla öne çıkar.

Oyunlardaki test sonuçları

Gamers Nexus tarafından gerçekleştirilen testler, GPU üzerindeki yük çok yüksek olduğunda bellek modları arasındaki farkın neredeyse fark edilmediğini (%1'den az) gösterdi. Ancak, işlemciye daha fazla dayanan modern oyunlarda durum tamamen farklı. Örneğin, Starfield ve Resident Evil 4 oyunlarında performans %3-4 oranında farklılık gösterirken, Baldur's Gate 3 oyununda bu oran %9'a yaklaştı.

En ilginç durum grafik ayarları düşürüldüğünde gözlemlendi. Full HD çözünürlükte düşük ayarlar seçildiğinde, Baldur's Gate 3 oyunundaki performans farkı %15,3'e kadar yükseldi. Bu, sistemin genel gücünün çok yüksek olmadığı durumlarda, bellek konfigürasyonunun oyunun akıcılığına doğrudan etki ettiği anlamına geliyor.

Sadece oyunlarda değil, günlük görevlerde de fark belirginleşiyor. Örneğin, 7zip arşivleyici ile çalışırken çift kanal modu, tek kanala göre yaklaşık %20 daha hızlı sonuç verdi. Bu gösterge bir oyun konsolu için birincil öneme sahip olmasa da, cihazın genel verimliliği hakkında fikir veriyor.

Sorunun nedeni ve çözümü

Valve şirketinin neden böyle bir yol izlediği de anlaşıldı. Bilgilere göre şirket, piyasada yeterli miktarda aynı bellek modülünü satın alma imkanına sahip olamadı. Üretim sürecini durdurmamak için o sırada mevcut olan herhangi bir uyumlu bellek modülünü kullanmak zorunda kaldılar.

Kullanıcılar ve bu cihaz meraklıları için iyi haber şu ki, Steam Machine teknik olarak PC mimarisine dayanıyor. Bu, eğer kullanıcı cihazında tek bir 16 GB modül olduğunu tespit ederse, bunu kolayca iki adet 8 GB modülle değiştirebileceği veya bellek sistemini bağımsız olarak güncelleyebileceği anlamına geliyor. Bu, oyunlardaki FPS değerini önemli ölçüde artırma imkanı sağlar.

ValveSteam MachineTeknolojiRAMOyunlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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