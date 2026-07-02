Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"

·1·Spor
Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"

İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid arasındaki ilişkiler oldukça gergin bir noktaya ulaştı. Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, Madrid kulübünün son hamlelerini sert bir dille eleştirerek, bunları sadece bir "çocukça davranış" ve dikkat dağıtma çabası olarak nitelendirdi. Mundo Deportivo gazetesi bu konuda haber yaptı. Goal.com haberi veriyor.

Tartışmanın merkezinde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in UEFA'ya sunduğu özel rapor yer alıyor. Madrid ekibi, "Negreira davası" kapsamında Barcelona'ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor. Ancak Joan Laporta, Spotify Camp Nou stadyumunda verdiği röportajda, bu girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini ve UEFA'nın durumu doğru değerlendirdiğini vurguladı.

Siyasi oyunlar ve iç kriz

Laporta'ya göre, Real Madrid yönetimi bu gürültüyü kendi iç sorunlarını gizlemek için kullanıyor. Özellikle, Madrid kulübünün anonim şirkete dönüşme sürecindeki zorluklarına ve Santiago Bernabéu stadyumu çevresindeki lojistik sorunlara değindi. Barcelona başkanı, "Bu konuyu uzatarak mantıksız hareketlerini meşrulaştırmak istiyorlar ama bu onlara yardımcı olmayacak" dedi.

Katalan başkan, Real Madrid tarafından hazırlanan 500 sayfalık belgeyi sadece bir "göz boyama" olarak görüyor. Sözlerine göre, yargı süreçlerinde rakip taraf tek bir somut kanıt bile sunamadı. Barcelona ise tüm gerekli belgeleri sunduğunu ve masumiyetini kanıtlamaya hazır olduğunu belirtti.

İlişkilerin kötüleşmesinde, Florentino Perez'in La Liga kapsamındaki 14 şampiyonluk unvanının sanki çalınmış olduğuna dair beyanları da etkili oldu. Laporta bu suçlamaları reddetti ve eğer Madrid kulübü asılsız iddialarını geri çekmezse, Barcelona'nın onları mahkemeye verme tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

Şu anda iki kulüp arasındaki iletişim tamamen kopmuş durumda. Daha önce Florentino Perez de Barcelona ile ilişkilerin onarılamayacak şekilde bozulduğunu kabul etmişti. Bu çatışmanın sadece sahada değil, hukuki ve siyasi düzlemde de devam etmesi bekleniyor. UEFA ise şimdilik nihai bir karar vermek için acele etmiyor, ancak Laporta organizasyonun kendi yanlarında olduğuna emin.

BarcelonaReal MadridJoan LaportaFlorentino PerezLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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