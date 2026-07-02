Tottenham Rekor Transfer Gerçekleştiriyor: Sandro Tonali Londra Yolunda

Londralı Tottenham kulübü, yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından birine çok yakın. Kuzey Londra ekibi, Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu işlemin kulüp tarihinin en pahalı transferi olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre, transferin toplam maliyeti 100 milyon sterline ulaşabilir. İlk aşamada Tottenham 92,5 milyon sterlin ödeyecek, kalan 7,5 milyon sterlin ise takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve diğer bonuslar şeklinde verilecek. Bu rakam Sandro Tonali'yi kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu yapacak.

Orta Sahada Büyük Reformlar

Londra kulübü şu anda kadroyu tamamen yenileme sürecine başladı. Sandro Tonali ile birlikte takım, Mateus Fernandes için de ciddi bir bütçe ayırıyor. Ancak, özellikle İtalyan futbolcunun takımın orta sahasındaki ana figür olması bekleniyor. Takımın elinde şu an Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur ve Pape Matar Sarr gibi güçlü oyuncular olsa da, deneyimli Tonali'nin gelişi rekabeti daha da artıracak.

Aynı zamanda, takımın genç yeteneği Lucas Bergvall yeni meydan okumalar arayarak kulüpten ayrılma isteğini dile getirdi. Bu durum, yönetimi orta sahayı güçlendirme konusuna daha ciddi yaklaşmaya zorladı. Tottenham bu yaz halihazırda Andy Robertson, Marco Senesi ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncuları kadrosuna katmayı başardı.

Sandro Tonali'nin Kariyerinde Yeni Sayfa

İtalya milli takım oyuncusu, 2023 yılında Milan kulübünden 60,5 milyon sterlin karşılığındatakımına transfer olmuştu. Ancak İngiltere'deki ilk sezonu beklenmedik bir olayla başladı. Bahis kurallarını ihlal ettiği için 10 ay men cezası aldı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

Men cezasının ardından Sandro Tonali en iyi formuna kavuştu. Newcastle formasıyla toplam 110 maça çıkarak 10 gol ve 10 asist yaptı. Geçen sezon takımının Premier League'de 12. sırada yer almasına ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmesine önemli katkılarda bulundu.

Goal.com'un vurguladığı gibi, bu transfer sadece Tottenham için değil, tüm İngiltere ligi için yazın en önemli olaylarından biri olacak. Sandro Tonali gibi kaliteli ve deneyimli bir oyun kurucunun katılımı, Londra kulübüne aynı anda birden fazla turnuvada üst sıralar için mücadele etme imkanı tanıyacak.