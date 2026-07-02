Tottenham Rekor Transfer Gerçekleştiriyor: Sandro Tonali Londra Yolunda

·2·Spor
Tottenham Rekor Transfer Gerçekleştiriyor: Sandro Tonali Londra Yolunda

Londralı Tottenham kulübü, yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından birine çok yakın. Kuzey Londra ekibi, Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu işlemin kulüp tarihinin en pahalı transferi olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre, transferin toplam maliyeti 100 milyon sterline ulaşabilir. İlk aşamada Tottenham 92,5 milyon sterlin ödeyecek, kalan 7,5 milyon sterlin ise takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve diğer bonuslar şeklinde verilecek. Bu rakam Sandro Tonali'yi kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu yapacak.

Orta Sahada Büyük Reformlar

Londra kulübü şu anda kadroyu tamamen yenileme sürecine başladı. Sandro Tonali ile birlikte takım, Mateus Fernandes için de ciddi bir bütçe ayırıyor. Ancak, özellikle İtalyan futbolcunun takımın orta sahasındaki ana figür olması bekleniyor. Takımın elinde şu an Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur ve Pape Matar Sarr gibi güçlü oyuncular olsa da, deneyimli Tonali'nin gelişi rekabeti daha da artıracak.

Aynı zamanda, takımın genç yeteneği Lucas Bergvall yeni meydan okumalar arayarak kulüpten ayrılma isteğini dile getirdi. Bu durum, yönetimi orta sahayı güçlendirme konusuna daha ciddi yaklaşmaya zorladı. Tottenham bu yaz halihazırda Andy Robertson, Marco Senesi ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncuları kadrosuna katmayı başardı.

Sandro Tonali'nin Kariyerinde Yeni Sayfa

İtalya milli takım oyuncusu, 2023 yılında Milan kulübünden 60,5 milyon sterlin karşılığında Newcastletakımına transfer olmuştu. Ancak İngiltere'deki ilk sezonu beklenmedik bir olayla başladı. Bahis kurallarını ihlal ettiği için 10 ay men cezası aldı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

Men cezasının ardından Sandro Tonali en iyi formuna kavuştu. Newcastle formasıyla toplam 110 maça çıkarak 10 gol ve 10 asist yaptı. Geçen sezon takımının Premier League'de 12. sırada yer almasına ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmesine önemli katkılarda bulundu.

Goal.com'un vurguladığı gibi, bu transfer sadece Tottenham için değil, tüm İngiltere ligi için yazın en önemli olaylarından biri olacak. Sandro Tonali gibi kaliteli ve deneyimli bir oyun kurucunun katılımı, Londra kulübüne aynı anda birden fazla turnuvada üst sıralar için mücadele etme imkanı tanıyacak.

TottenhamSandro TonaliNewcastleTransferlerPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Zlatan Ibrahimovic Fransa'nın «korkutucu» üçlüsünü açıkladıZlatan Ibrahimovic Fransa'nın «korkutucu» üçlüsünü açıkladıBugün, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu getirebilirAndres Iniesta: Lamine Yamal İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu getirebilirBugün, 01:10Otkir Yusupov Dünya Kupası 2026 sonrası paylaşımında neler söyledi?Otkir Yusupov Dünya Kupası 2026 sonrası paylaşımında neler söyledi?Bugün, 00:45Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"Joan Laporta Real Madrid ile dalga geçti: "Kendi sorunlarını gizlemeye çalışıyorlar"Bugün, 00:172026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi Kurtardı2026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi KurtardıDün, 23:16Harry Kane İngiltere'yi Kurtardı: "Three Lions" Kongo DR Karşısında İradeli Bir Galibiyet AldıHarry Kane İngiltere'yi Kurtardı: "Three Lions" Kongo DR Karşısında İradeli Bir Galibiyet AldıDün, 23:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı