2026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?

·28·Spor
2026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun belirleyici maçları devam ediyor. Bugün ve 3 Temmuz gecesi futbolseverleri İspanya — Avusturya, PortekizHırvatistan ve İsviçre — Cezayir karşılaşmaları bekliyor.

Bu maçların ardından son 16 turu tablosundaki birkaç boş yer daha dolacak.

İspanya, Avusturya sınavından geçecek

Günün ilk mücadelesinde İspanya ve Avusturya milli takımları karşı karşıya gelecek.

İspanya grup aşamasını lider tamamlayarak play-off'a yükselmişti. Avusturya ise güçlü rakibine karşı bir sürpriz yapmaya çalışacak.

Karşılaşma 2 Temmuz günü Taşkent saatiyle 23:59'da başlayacak.

Ronaldo ve Modrić arasında büyük karşılaşma

3 Temmuz gecesi futbolseverleri Portekiz ve Hırvatistan arasındaki kritik mücadele bekliyor.

Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić gibi dünya futbolunun efsanelerinin yer alacağı maç saat 04:00'te başlayacak.

Bu maçın galibi, son 16 turunda İspanya — Avusturya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin karşısına Cezayir çıkıyor

Günün bir diğer önemli mücadelesi İsviçre ve Cezayir milli takımları arasında gerçekleşecek.

Maç Taşkent saatiyle 08:00'de başlayacak. Bu eşleşmenin galibi bir sonraki turda Kolombiya — Gana maçının kazananıyla karşılaşacak.

Bugünkü maçlar

Maç

Tarih

Başlama saati

İspanya — Avusturya

2 Temmuz

23:59

Portekiz — Hırvatistan

3 Temmuz

04:00

İsviçre — Cezayir

3 Temmuz

08:00

Tüm saatler Taşkent yerel saatine göredir.

Son 16 turunun beş eşleşmesi belli oldu

Şu ana kadar 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oluşan eşleşmeler şunlardır:

  • Paraguay — Fransa;

  • Kanada — Fas;

  • ABD — Belçika;

  • Brezilya — Norveç;

  • Meksika — İngiltere.

Kalan üç eşleşme, son 32 turunun diğer maçlarından sonra netleşecek.

Turnuva ağacında yol nasıl devam ediyor?

Portekiz — Hırvatistan ve İspanya — Avusturya maçlarının galipleri son 16 turunda birbirleriyle karşılaşacak.

Ayrıca:

  • Arjantin — Yeşil Burun Adaları maçının galibi, Avustralya — Mısır eşleşmesinin galibiyle;

  • İsviçre — Cezayir maçının galibi ise Kolombiya — Gana eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Böylece Dünya Kupası'nda her maçın önemi artıyor. Artık tek bir hata bile takımı turnuvanın dışına itebilir.

Sizce İspanya, Portekiz ve İsviçre maçlarını kazanabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

İspanyaPortekizHırvatistanCezayirİsviçre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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