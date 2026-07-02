Lamine Yamal 2026 Dünya Kupası'nda Beğendiği Üç Futbolcuyu Açıkladı

İspanya milli takımının kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda kendisinde en büyük izlenimi bırakan futbolcuların isimlerini açıkladı.

Genç yıldız, Vinicius Junior ve Lionel Messi'nin yanı sıra Fas milli takım oyuncusu Ismael Saibari'nin performansını da özellikle takdir etti.

Yamal, Vinicius'un oyununu beğeniyor

Lamine Yamal, Brezilya milli takımının forveti Vinicius Junior'un Dünya Kupası'ndaki performansını yüksek şekilde değerlendirdi.

İspanyol futbolcu, "Vinicius Junior'un bu Dünya Kupası'ndaki oyununu çok beğeniyorum. Turnuvayı harika geçiriyor" dedi.

Vinicius'un hızı, teknik becerileri ve hücumdaki aktifliği Yamal üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Messi de listede yer aldı

İspanya milli takımının kanat oyuncusu, dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi'den de bahsetti.

Yamal, "Elbette Lionel Messi de" şeklinde konuştu.

Böylece Arjantinli yıldız da Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki en iyi futbolcular listesine girdi.

Saibari sadece golleriyle değil

Yamal, Fas milli takım oyuncusu Ismael Saibari'nin genel oyununa da yüksek puan verdi.

Yamal, "Ismael Saibari de sadece golleriyle değil, genel oyunuyla da çok iyi bir izlenim bırakıyor" dedi.

Haber COPE yayın organı tarafından bildirildi.

Yamal kendisi de tarihi bir gol attı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında H grubunu birinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.

Lamine Yamal ise Suudi Arabistan'a karşı oynanan maçta gol attı. Bu gol, onun Dünya Kupaları tarihindeki ilk golü oldu.

Sizce 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar hangi futbolcu en güçlü performansı sergiliyor?