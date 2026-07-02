Samsung, 6 Yıllık Güncelleme Desteğine Sahip Uygun Fiyatlı Galaxy Jump 5 Modelini Tanıttı

·41·Teknoloji
Samsung, 6 Yıllık Güncelleme Desteğine Sahip Uygun Fiyatlı Galaxy Jump 5 Modelini Tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segment akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Şirket, yeni uygun fiyatlı cihazı Galaxy Jump 5 modelini resmi olarak tanıttı. Bu akıllı telefon, yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda yazılım destek süresiyle de kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Galaxy Jump 5 modeli Güney Koreli operatör KT ile iş birliği içinde piyasaya sürüldü ve kendi sınıfındaki en cazip tekliflerden biri olması bekleniyor. Cihazın temel avantajı uzun ömürlü olmasıdır: üretici, akıllı telefon için 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri sunmayı taahhüt ediyor. Bu, uygun fiyatlı cihazlar için nadir görülen bir göstergedir.

Ekran ve Performans Özellikleri

Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlükte çalışan 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahiptir. En önemlisi, görüntü akıcılığını sağlayan 120 Hz yenileme hızı teknolojisi uygulanmıştır. Bu da kullanıcılara arayüz kullanımında ve oyunlarda yüksek düzeyde konfor sunar.

Cihazın kaputunun altında, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile birlikte çalışan Snapdragon 6 Gen 3 işlemci yer alıyor. Ayrıca, hafızayı microSD kartlar yardımıyla genişletme imkanı da mevcut. Bu donanım, günlük görevler ve birçok modern uygulamayı sorunsuz çalıştırmak için yeterlidir.

Kamera ve Otonomi

Galaxy Jump 5 fotoğrafçılık konusunda da geride kalmıyor. Ana kamerası üç modülden oluşuyor: 50 megapiksellik ana sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) sistemi ile donatılmıştır. Bu, hareket halindeyken bile kaliteli ve net fotoğraflar çekilmesine olanak tanır. Ayrıca, 5 megapiksellik ultra geniş açılı ve 2 megapiksellik derinlik sensörleri mevcuttur. Selfie tutkunları için ise 12 megapiksellik bir ön kamera yerleştirilmiştir.

Akıllı telefonun otonom çalışmasını 5000 mAh kapasiteli bir batarya sağlar. Cihaz, 25 Watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yazılım tarafında ise Android 16 sistemi ve Samsung'un One UI 8.5 arayüzünün yüklü olması dikkat çekicidir.

Ek Özellikler ve Fiyat

Yeni model, modern bir kullanıcı için gerekli olan tüm fonksiyonları bünyesinde topluyor. Özellikle:

  • IP64 standardında toz ve su koruması;
  • Yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcı ve yüz tanıma sistemi;
  • 5G ağlarında çalışma imkanı;
  • Kaliteli ses için stereo hoparlörler.
Samsung Galaxy Jump 5'in yaklaşık 350 ABD doları civarında olduğu tahmin ediliyor. Özbekistan pazarında bu kategorideki akıllı telefonlar genellikle Galaxy A serisinin alternatif modelleri olarak giriyor; bu da uygun fiyata uzun yıllar güncelleme desteği olan bir cihaz arayanlar için harika bir seçenek olabilir.

SamsungGalaxy Jump 5Akıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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