2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durum

·65·Spor
2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durum

Kuzey Amerika sahalarında başlayan 2026 Dünya Kupası'nın 1/16 final (play-off) aşamasında bir dramatik maç günü daha geride kaldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin yanı sıra, turnuvanın "Altın Ayakkabı" ödülü için verilen gol krallığı yarışı da oldukça kızıştı.

Şu anda dünyanın en iyi forvetleri, 2026 Dünya Kupası gol krallığı tahtı için amansız bir mücadele veriyor.

Liderlerin düellosu: Messi ve Mbappe önde!

Turnuvanın en tehlikeli golcüler listesinde liderliği yine iki süperstar paylaşıyor: Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi ve Fransız forvet Kylian Mbappe . Her iki futbolcunun da hanesinde 6'şar gol bulunuyor.

Ancak verimlilik açısından Messi biraz daha önde: O, 6 golü sadece 3 maçta rakip filelere gönderirken, Mbappe bu sonuca ulaşmak için sahada 4 maç geçirdi (Messi'den bir maç fazla).

Dünya Kupası'nın şu anki en üretken futbolcularını ve istatistiklerini aşağıdaki tabloda detaylıca inceleyebilirsiniz:

2026 Dünya Kupası gol krallığı tablosu:

Futbolcu Adı

Milli Takımı

Atılan Gol Sayısı

Oynadığı Maçlar

Lionel Messi

Arjantin

6 gol

3 maç

Kylian Mbappe

Fransa

6 gol

4 maç

Erling Haaland

Norveç

5 gol

Harry Kane

İngiltere

5 gol

Vinicius Junior

Brezilya

4 gol

Ismaila Sarr

Senegal

4 gol

Ousmane Dembele

Fransa

4 gol

Turnuva hakkında kısa bilgi: Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası tarihte ilk kez üç ülke tarafından; ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenleniyor. 11 Haziran'da başlayan dünya futbol şampiyonası, 19 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Mevcut dünya şampiyonu unvanı ise hala Arjantin milli takımına ait.

Lionel MessiKylian MbappéArjantinFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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