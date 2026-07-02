Elon Musk, Neuralink ve Optimus ile Felçli İnsanları Yeniden Yürütmek İstiyor

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, insanlığın geleceğini değiştirmesi beklenen bir sonraki devrimsel projesini duyurdu. Musk, Neuralink beyin çiplerini ve Optimus humanoid robot teknolojilerini birleştirerek, fiziksel engelli, özellikle de felç kalmış kişilere hareket yeteneğini geri kazandırmanın mümkün olacağını belirtti. Bu sadece tıbbi bir yardım değil, tam bir siber-vücut yaratma yolunda atılmış bir adımdır. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Neuralink çipleri yerleştirilen hastalar, bilgisayarları ve çeşitli cihazları sadece düşünce gücüyle kontrol etmeyi öğrendiler. Musk'a göre bu teknoloji, Stephen Hawking gibi iletişim yeteneğini kaybetmiş kişilerin diğerleriyle neredeyse aynı hızda iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Ancak projenin bir sonraki aşaması çok daha büyük hedefler güdüyor.

Siber-vücut ve düşünce gücüyle kontrol edilen bacaklar

Yeni konsepte göre Neuralink, beyindeki sinyalleri okuyup bunları Optimus robotunun teknolojik parçalarıyla ilişkilendiriyor. Örneğin, bacakları çalışmayan bir kişi, herhangi bir düğme veya joystick kullanmadan, sadece beyindeki komutlarla robotik bacakları kontrol edebilecek. Bu süreçte beynin somatosensor korteksiyle geri bildirim sağlanarak, kişinin yapay uzuvlar aracılığıyla hissetme duyusuna da sahip olması bekleniyor.

ixbt.com haberine göre Elon Musk, bu projeyi ünlü bilim kurgu eserlerindeki "altı milyon dolarlık adam" fikrine benzetti. Ancak milyarder, gerçek hayatta böyle bir siber-vücudun çok daha ucuz olacağını belirtti. Tahmini hesaplamalara göre tüm sistemin maliyeti yaklaşık 60.000 dolar olabilir.

Musk'a göre insanların mevcut iletişim yöntemleri (konuşma veya metin yazma) çok yavaş ve verimsiz. Neuralink ise beyin ve dijital dünya arasındaki veri alışveriş hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarıyor. Optimus robotunun yetenekleriyle entegre edildiğinde, bu teknoloji insan vücudunun biyolojik sınırlamalarını aşmaya hizmet edecek.

Şu anda Tesla Optimus robotları için parça tedarik süreci başladı. Edinilen bilgilere göre, bu humanoid robotların seri üretimi bu yılın yaz aylarında başlayacak. Bu da siber-vücut yaratma fikrinin uzak bir gelecek değil, yakın yılların gerçeği olacağına işaret ediyor.

Bu teknolojinin başarısı sadece tıpta değil, insanlığın evrimsel gelişiminde de yeni bir sayfa açabilir. Eğer Neuralink ve Optimus tandemi beklenen sonucu verirse, milyonlarca insan bağımsızlığını yeniden kazanarak toplumun tam bir üyesi olma şansına sahip olacak.