Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?

·2·Spor
Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ve Senegal, taraftarlara uzun süre unutulmayacak fantastik bir maç izletti.

86. dakikaya kadar 0:2 mağlup durumda olan Belçikalılar, son dakikalarda bir geri dönüşe imza attı. Uzatma dakikalarının 120+5. dakikasında Youri Tielemans penaltıyı gole çevirerek takımını çeyrek finale taşıdı.

Senegal favoriyi şaşırttı

Zorlu bir gruptan üçüncü olarak play-off'a kalan Senegal, Fransa ve Norveç'e karşı da dirençli bir oyun sergilemişti.

Pape Thiaw'ın öğrencileri, Belçika karşısında da maça çok aktif başladı. Rudi Garcia'nın takımı başlangıçta dağınık bir görüntü çizdi ve rakip baskısı altında kaldı.

24. dakikada Habib Diarra skoru açarak Senegal'i öne geçirdi.

Belçika bu golden sonra oyunu kontrol etmeye çalıştı ancak ilk yarıda ciddi tehlikeli pozisyonlar yaratamadı.

Ismaila Sarr skoru 2:0 yaptı

İkinci yarıda da Senegal kendi fırsatlarını iyi değerlendirdi.

51. dakikada Ismaila Sarr rakip kaleyi havalandırarak turnuvadaki dördüncü golünü attı.

Skor 2:0 olduğunda Senegal tarihi bir galibiyete çok yaklaşmıştı.

Belçika cephesinde gerginlik yaşandı

İkinci yarıdaki bir mola sırasında Belçikalı futbolcular arasında anlaşmazlık çıktı.

Leandro Trossard, topu kendisine pas atmadığı için Youri Tielemans'a sert tepki gösterdi. Takım arkadaşları araya girerek iki futbolcuyu ayırdı.

O anlarda bu manzara, Belçika'nın turnuvadaki macerasının sona erdiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak maçın son dakikalarında her şey tamamen değişti.

Lukaku geri dönüşü başlattı

86. dakikada kanattan ceza sahasına gönderilen topu Romelu Lukaku tek vuruşla ağlara gönderdi.

Golünden sonra Belçika daha büyük bir güçle hücuma geçti ve Senegal ceza sahasını abluka altına aldı.

Üç dakika sonra skor eşitlendi.

Trossard ceza sahasına orta yaptı. Mory Diaw çıkışta hata yaptı, Tielemans ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi — 2:2.

VAR son dakikada maçın kaderini değiştirdi

Uzatma dakikalarında takımlar temkinli davrandı ve maç penaltı serisine doğru gidiyordu.

Ancak 117. dakikada Lamine Camara kendi ceza sahasında dikkatsiz davrandı. Topu uzaklaştırmak isterken arkadan gelen Tielemans'ın ayağına müdahalede bulundu.

Hakem önce oyunu devam ettirdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Belçika lehine penaltı kararı verildi.

Tielemans topu doksana astı

120+5. dakikada Youri Tielemans sorumluluğu üstlendi.

Soğukkanlı bir vuruşla topu kalenin üst köşesine gönderdi — 3:2.

Böylece ilk yarıda zor duruma düşen Belçika, fantastik bir geri dönüşle 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Maç detayları

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

Belçika — Senegal — 3:2

Goller: Diarra, 24 — 0:1; I.Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tielemans, 89 — 2:2; Tielemans, 120+5, penaltı — 3:2.

Sarı Kartlar: Mechele, 64 — Camara, 67.

Belçika: Courtois, Theate, Mechele, De Cuyper (Meunier, 78), Castagne, Tielemans, Vanaken (Moreira, 63), De Bruyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossard (Onana, 109), De Ketelaere (Lukaku, 46).

Senegal: Diaw, Ciss, Niakhate, Jakobs (Diouf, 93), Diatta, Gana Gueye (Sapoque Ndiaye, 95), Gueye (Camara, 66), Diarra (P.Sarr, 73), Mane (Jackson, 93), Ndiaye (Mbaye, 73), I.Sarr.

Senegal hazır galibiyeti elinden kaçırdı

Senegal 86. dakikaya kadar iki farkla öndeydi. Ancak takımın skoru koruma çabası, Belçika'nın inisiyatifi tamamen ele almasına olanak tanıdı.

İrade ve karakter gösteren Belçikalılar, en zor durumdan çıkarak bir üst tura adını yazdırdı.

Sizce Belçika'nın bu geri dönüşü 2026 Dünya Kupası'ndaki en dramatik maç mıydı?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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