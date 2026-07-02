Atletico Madrid'den sürpriz transfer: Morten Hjulmand ile anlaşma

·4·Spor
Atletico Madrid'den sürpriz transfer: Morten Hjulmand ile anlaşma

Atletico Madrid, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. "Colchoneros", Sporting CP kaptanı Morten Hjulmand ile kişisel sözleşme şartları konusunda tam anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcunun, Diego Simeone'nin ekibinde yeni sezonun kilit ismi olması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Atletico, başlangıçta Wolverhampton yıldızı Joao Gomes ile ilgilenmişti. Ancak ünlü menajer Jorge Mendes ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Madrid kulübü bu transferden vazgeçme kararı aldı. Goal.com'un haberine göre, kulüp ve menajer arasındaki ilişkiler Bernardo Silva transferi müzakereleri sırasında ciddi şekilde bozuldu.

Jorge Mendes ile çatışma ve yeni tercih

Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun bilgilerine dayanarak Marca'nın yazdığına göre Mendes, Bernardo Silva'nın Atletico ile neredeyse tamamlanmış olan görüşmelerini durdurup futbolcuyu Real Madrid'e önerdi. Bu durum Atletico yönetimini öfkelendirdi ve Mendes'in müşterileriyle iş birliğini kısıtlama kararı aldılar. Sonuç olarak dikkatler, Portekiz liginde kendini kanıtlamış olan Morten Hjulmand'a çevrildi.

Şu anda kulüpler arasında transfer ücreti konusunda nihai görüşmeler sürüyor. Sporting, kaptanı için yaklaşık 35-40 milyon Euro civarında bir ücret talep ediyor. 27 yaşındaki futbolcu, Lizbon'daki takım arkadaşları ve teknik ekiple çoktan vedalaştı ve kariyerine İspanya'nın başkentinde devam etme kararı aldı.

Morten Hjulmand ile İtalya'nın Milan kulübü de ciddi şekilde ilgileniyordu. Özellikle Sporting'in eski teknik direktörü Ruben Amorim onu kendi takımında görmek istiyordu. Ancak Atletico müzakerelerde oldukça ilerlediği için, Danimarkalı orta sahanın La Liga ekibine transfer olma ihtimali yüksek görülüyor.

Öte yandan Atletico, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, Tottenham savunmacısı Cristian Romero adayını değerlendiriyor. Ancak İngiliz kulübünün finansal taleplerinin çok yüksek olması nedeniyle, bu transferin gerçekleşmesi Madrid kulübü için oldukça zor olabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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