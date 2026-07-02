Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
İngiltere – DR Kongo 2:1
Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri devam ediyor. İngiltere, Özbekistan'ı geride bırakarak gruptan çıkan DR Kongo ile karşılaştı ve Kane'in dublesiyle geri dönüşe imza attı.
İngiltere – DR Kongo 2:1
Goller: Sipenga, 7 (0:1). Kane, 75 (1:1). Kane, 86 (2:1)
İngiltere: Pickford, Konsa, Guehi, O'Reilly, Spence (Eze, 70), Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford (Saka, 60), Madueke (Gordon, 60), Kane
DR Kongo: Mpasi-Nzau, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89), Van-Bissaka, Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Mukau (E. Kayembe, 76), Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa
Sarı Kartlar: Bellingham, 19 – Sadiki, 28
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…