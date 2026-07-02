Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)

·6·Spor
Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)

Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri devam ediyor. İngiltere, Özbekistan'ı geride bırakarak gruptan çıkan DR Kongo ile karşılaştı ve Kane'in dublesiyle geri dönüşe imza attı.

İngiltere – DR Kongo 2:1
Goller: Sipenga, 7 (0:1). Kane, 75 (1:1). Kane, 86 (2:1)
İngiltere: Pickford, Konsa, Guehi, O'Reilly, Spence (Eze, 70), Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford (Saka, 60), Madueke (Gordon, 60), Kane
DR Kongo: Mpasi-Nzau, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89), Van-Bissaka, Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Mukau (E. Kayembe, 76), Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa
Sarı Kartlar: Bellingham, 19 – Sadiki, 28

İngiltereDR KongoKaneSipenga
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Bugün, 13:352026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?2026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?Bugün, 13:072026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durum2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durumBugün, 12:56Lamine Yamal 2026 Dünya Kupası'nda Beğendiği Üç Futbolcuyu AçıkladıLamine Yamal 2026 Dünya Kupası'nda Beğendiği Üç Futbolcuyu AçıkladıBugün, 12:48Manchester City Yeni Sezon Hazırlık Planını AçıkladıManchester City Yeni Sezon Hazırlık Planını AçıkladıBugün, 12:41Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Thomas Tuchel'in çıkış maçında sorunlar göze çarptıHarry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Thomas Tuchel'in çıkış maçında sorunlar göze çarptıBugün, 12:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı