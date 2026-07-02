Amorim, Milan'a iki tanıdık savunmacıyı getirmek istiyor...

·2·Spor
Amorim, Milan'a iki tanıdık savunmacıyı getirmek istiyor...

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, takımın savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Portekizli uzman, aday listesine daha önce birlikte çalıştığı iki futbolcuyu — Lisandro Martinez ve Gonçalo Inácio'yu ekledi.

Amorim'in temel hedefi savunmayı güçlendirmek

Insider Antonio Viterbo'nun X sosyal ağındaki haberine göre, Milan yeni sezon öncesinde bir stoper arayışında.

Ruben Amorim ise iyi tanıdığı ve taktiksel gereksinimlerine uygun olan futbolcilere odaklandı.

Lisandro Martinez listede

Amorim'in ana adaylarından biri, Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez.

Portekizli teknik adam, Arjantinli futbolcuyu önceki takımlarındaki döneminden iyi tanıyor.

Martinez'in top tekniği, savunmadaki sertliği ve oyunu geriden kurma yeteneği Amorim'in dikkatini çekiyor.

İkinci aday — Gonçalo Inácio

Milan'ın takip ettiği bir diğer futbolcu ise Sporting Lizbon savunmacısı Gonçalo Inácio.

Amorim onunla Portekiz'de birlikte çalıştı ve futbolcunun kapasitesini yakından biliyor.

Inácio da teknik direktörün taktik sistemine uygun bir aday olarak görülüyor.

En az bir transfer planlanıyor

Kaynağa göre, her iki savunmacı da Ruben Amorim tarafından oldukça beğeniliyor.

Teknik direktör, Lisandro Martinez veya Gonçalo Inácio'dan en az birini Milan'a getirmeyi umuyor.

Ayrıca, futbolcularla ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.

Amorim Haziran ayında Milan'ın başına geçti

Ruben Amorim, bu yılın Haziran ayında Milan'ın teknik direktörü olarak atandı.

O tarihe kadar şuralarda görev yaptı:

  • Sporting Lizbon'da;

  • İngiltere'nin Manchester United takımında

kariyerini sürdürdü.

Şimdi uzman, Milan'da da tanıdığı futbolcular yardımıyla güçlü ve güvenilir bir savunma sistemi kurmayı hedefliyor.

Sizce Milan için Lisandro Martinez mi yoksa Gonçalo Inácio mı daha iyi bir tercih olur?

Ruben Amorimtr_MilanLisandro MartínezManchester UnitedGonçalo Inácio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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