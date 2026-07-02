Tottenham Transfer Pazarını Sallıyor: De Zerbi Yeni Yıldız İçin 80 Milyon Pound Gözden Çıkardı

Londra ekibi Tottenham, yaz transfer penceresindeki hareketliliğini sürdürürken hücum hattını güçlendirmek için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Takımın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Bournemouth formasıyla parlayan genç yıldız Eli Junior Kroupi'yi ana hedef olarak belirledi. Bu transfer gerçekleşirse, "Spurs"un bu sezonki toplam harcamalarının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Goal.com haberine göre .

Football London yayınında yer alan bilgilere göre, 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Tottenham hücumunun sol kanadını güçlendirmek için en uygun aday olarak görüldü. Eli Junior Kroupi, geçtiğimiz sezon Premier League'deki çıkışıyla herkesi hayran bıraktı. 33 maçta 13 gol atmayı başaran oyuncu, çaylak sezonunda en çok gol atan genç futbolcu olarak ligin yeni rekorunu kırdı.

Transfer Yarışındaki Rekabet ve Maliyet

Ancak yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak Tottenham için kolay olmayacak. Bournemouth, en değerli varlığını ancak en az 80 milyon sterlin karşılığında bırakmaya hazır. Ayrıca, oyuncu için mücadeleye Londra'nın bir diğer devi Arsenal ve Fransa'nın Paris Saint-Germain kulüpleri de dahil oldu. Kroupi'nin mevcut sözleşmesinin 2030 yılına kadar sürmesi, Bournemouth'a müzakerelerde avantaj sağlıyor.

Goal.com'un haberine göre, Tottenham yönetimi Roberto De Zerbi liderliğindeki projenin cazibesinin futbolcuyu ikna edeceğine inanıyor. Eğer Kroupi transferi gerçekleşmezse, kulüp alternatif olarak Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Savinho isimlerini değerlendiriyor. Ayrıca, hücum merkezinde Richarlison ve Dominic Solanke ile rekabet edecek bir forvetin daha alınması ihtimal dahilinde.

Rekor Seviyede Harcamalar

Sandro Tonali (100 milyon sterlin);

Andy Robertson;

Marco Senesi;

Jan Paul van Hecke;

Mateus Fernandes ve Martin Dubravka.

Tottenham bu transfer döneminde şimdiden bir dizi ses getiren anlaşmaya imza attı. Takıma şu futbolcular katıldı:

Eli Junior Kroupi transferi de olumlu sonuçlanırsa, kulübün yaz harcamaları eşi benzeri görülmemiş 350 milyon sterline ulaşabilir. Bu, Premier League tarihinin en pahalı transfer kampanyalarından biri olacak. Roberto De Zerbi, takımı sadece hücumda değil, savunma ve kale hattında da güçlendirmeyi planlıyor; Manchester City kalecisi James Trafford da kulübün ilgi listesinde yer almaya devam ediyor.