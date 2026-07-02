Behruz Karimov Neden Büyük Kulüplere Geçmek İçin Acele Etmiyor?

·9·Spor
Behruz Karimov Neden Büyük Kulüplere Geçmek İçin Acele Etmiyor?

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımını tamamlayarak ülkesine döndü.

Dünya Kupası'ndaki güven veren performansıyla taraftarların ve uzmanların dikkatini çeken Behruz Karimov; geleceği, kendisine gösterilen ilgi ve transfer planları hakkında açık konuştu.

«Birçok kişi bana inanmadı»

Genç futbolcu, Dünya Kupası başlamadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle yeteneklerine şüpheyle bakanlar olduğunu belirtti.

«Her maçın zor geçeceğini önceden biliyorduk. Turnuva başlamadan önce sakatlandığım için birçok kişi bana inanmadı» dedi Karimov.

Bazıları onu genç ve tecrübesiz olarak değerlendirdi. Futbolcu ise sahada bu fikirlerin aksini kanıtlamaya çalıştığını vurguladı.

«Halkımızı mutlu etmeye çalıştım»

Karimov, Dünya Kupası'ndaki her maçta tüm gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

«Aksini kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Tüm gücümle halkımızı mutlu etmeye ve onların güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım» dedi.

Performansının ardından birçok yabancı kulübün futbolcuyla ilgilendiği söyleniyor.

Birkaç kulüpten teklif var

Behruz Karimov, şu anda birkaç takımdan teklif aldığını açıkladı.

«Onlarla görüşmeler yapacağız ve en uygun seçeneği belirleyeceğiz» dedi futbolcu.

Karimov, karar verirken kulübün isminin değil, düzenli oyun pratiğine sahip olma imkanının önemli olduğunu vurguladı.

Dev kulüpler de ilgi gösteriyor

Futbolcu, çocukluğundan beri Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün maçlarını takip ettiğini söyledi.

Şu takımların isimlerini zikretti:

«Şu an bu kulüplerden de ilgi var ancak şimdilik oraya gitmeyi planlamıyorum» dedi Karimov.

Neden büyük kulüpler için acele etmiyor?

Karimov'un temel amacı yedek kulübesinde kalmak değil, sürekli olarak sahada yer almak.

«Benim için en önemlisi düzenli oyun pratiği» dedi.

Futbolcu, önce orta seviye bir takımda kendini göstermeyi, yeterli deneyim kazanmayı ve ancak ondan sonra dev kulüplere adım atmayı planlıyor.

Karimov'un planı net

Genç futbolcu, kariyerini adım adım geliştirmeyi hedefliyor:

  • düzenli oyun pratiğine sahip olmak;

  • yabancı bir ligde kendini kanıtlamak;

  • deneyim kazanmak;

  • daha sonra Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmak.

2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı, Karimov'un kariyerinde yeni kapılar açtı. Şimdi hangi kulübü seçeceği, Özbek futbolseverler için en merak edilen konulardan biri haline geliyor.

Sizce Behruz Karimov kariyerine hangi ligde devam etmeli?

Behruz KarimovChelseaReal MadridManchester UnitedManchester United
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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