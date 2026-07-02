Özbekistan'ın maçı Kazakistan'da izlenme rekoru kırdı

2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma, Kazakistan'da turnuvanın en çok izlenen maçı oldu.

Qazsport kanalı üzerinden yayınlanan karşılaşmayı yaklaşık iki milyon televizyon izleyicisi ve web sitesi kullanıcısı takip etti.

İzleyici payı yüzde 45'i aştı

«K Research Central Asia» araştırmasına göre, Portekiz — Özbekistan maçının yayın reytingi yüzde 4,76 olarak gerçekleşti.

İzleyici payı ise yüzde 45,1'e ulaştı. Bu, 2026 Dünya Kupası boyunca Qazsport kanalında kaydedilen en yüksek oran oldu.

En çok izlenen beş maç

Dünya Kupası'nın Kazakistan'da en büyük ilgiyi gören beş karşılaşması şu şekildedir:

Sıra Karşılaşma İzleyici sayısı 1 Portekiz — Özbekistan Yaklaşık 2 milyon 2 Portekiz — Kongo DR 1 680 161 3 Arjantin — Avusturya 1 300 582 4 İspanya — Yeşil Burun Adaları 1 200 275 5 Almanya — Curaçao 1 100 042

Yayın reytingleri nasıl gerçekleşti?

Qazsport kanalında en yüksek reytinge sahip olan karşılaşmalar:

Portekiz — Özbekistan — reyting %4,76, izleyici payı %45,1; Portekiz — Kongo DR — reyting %3,61, izleyici payı %37,8; Arjantin — Avusturya — reyting %3,42, izleyici payı %33,5; İspanya — Yeşil Burun Adaları — reyting %2,88, izleyici payı %24,1; Almanya — Curaçao — reyting %2,86, izleyici payı %32,5.

Ronaldo duble yapmıştı

Portekiz ve Özbekistan arasındaki grup aşaması mücadelesi, Portekizlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada rakip kaleye iki kez gol gönderdi.

Sonuç Özbekistan için ağır olsa da, tarihi Dünya Kupası'ndaki bu mücadele Kazakistan'da büyük ilgi uyandı ve turnuvanın en çok izlenen yayını haline geldi.