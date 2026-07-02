ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı: Gizli Veriler Risk Altında

·23·Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı: Gizli Veriler Risk Altında

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı (DHS), federal, eyalet ve yerel hükümet kurumları ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımı için kullanılan platforma yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırırmayı soruşturuyor. Üst düzey yetkililer, bu olayın ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Techcrunch.com haberine göre.

Nextgov ve Bleeping Computer yayınlarının haberlerine göre, hackerlar bakanlığın Homeland Security Information Network (HSIN) sistemine sızmayı başardı. Bu ağ, devlet kurumlarının ve yerel görevlilerin büyük etkinlikleri planlaması, koordine etmesi ve acil durumlarda istihbarat verilerini paylaşması için kritik bir halka olarak kabul ediliyor. İlk verilere göre, sisteme sızma işlemi Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı başında gerçekleşti.

Sistemin Önemi ve Risk Seviyesi

DHS temsilcisi, bakanlığın "sınıflandırılmamış ancak kritik bir bilgi paylaşım ortamı" ile ilgili siber olaydan haberdar olduğunu doğruladı. Şu an için tam olarak ne kadar ve ne tür verilerin çalındığı belirsizliğini koruyor. Ancak, 2023 yılında meydana gelen benzer bir olay, HSIN sisteminde Amerikalıların izlenmesiyle ilgili kolluk kuvvetlerine ait kişisel verilerin bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Virginia Senatörü Mark Warner, HSIN üzerinden paylaşılan verilerin gizli (classified) statüsünde olmasa da son derece hassas nitelikte olduğunu belirtti. Bu verilerin ifşa olması devlet güvenliğini doğrudan etkiler. Şu anda bu platform, ABD'de gerçekleşen büyük spor etkinliklerinin, buna Dünya Kupası futbol maçlarının da dahil olduğu, güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor.

Siber Güvenlikteki Kritik Durum

Bu sızma olayı, ABD hükümetinin kendi sistemlerini koruma kapasitesini bir kez daha sorgulattı. Uzmanlar bunu, Donald Trump yönetimi döneminde federal hükümetin, özellikle DHS ve siber güvenlik ajansı olan CISA bütçesinin sert bir şekilde kısılmasıyla ilişkilendiriyor. Ocak 2025'ten bu yana ABD hükümeti bir dizi büyük siber saldırının hedefi oldu.

Özellikle son aylarda şu ciddi güvenlik açıkları gözlemlendi:

  • Gizli askeri planların ve verilerin, hükümet tarafından izin verilmeyen Signal gibi uygulamalar üzerinden yayılması;
  • Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üyelerinin, Amerikalıların kişisel verilerinin saklandığı federal veri tabanlarına erişmesi;
  • Bir CISA yüklenicisi tarafından, devlet bulut sistemlerine erişim sağlayan parolaların açık ağa sızması.
Şu ana kadar HSIN sistemine saldıran hackerların kimlikleri, hangi gruba ait oldukları veya temel amaçları belirlenemedi. Bu olay, ABD'nin dijital altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu ve siber güvenlik alanında acilen reformlar yapılması gerektiğini göstermektedir.

ABDSiber GüvenlikHackerlarDHSUlusal Güvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Commodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttıCommodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttıBugün, 19:55Lucid Motors Yönetiminde Büyük Değişiklikler: Şirket Yeni Stratejiye GeçiyorLucid Motors Yönetiminde Büyük Değişiklikler: Şirket Yeni Stratejiye GeçiyorBugün, 19:54Yandex yapay zeka alanında büyük değişiklikler duyurduYandex yapay zeka alanında büyük değişiklikler duyurduBugün, 19:23Rusya'nın Finuslugi Platforması MyHabitTrack Adıyla App Store'a Geri DöndüRusya'nın Finuslugi Platforması MyHabitTrack Adıyla App Store'a Geri DöndüBugün, 18:59Microsoft Kurumsal Yapay Zeka Pazarını Ele Geçirmek İçin 2,5 Milyar Dolar YatırıyorMicrosoft Kurumsal Yapay Zeka Pazarını Ele Geçirmek İçin 2,5 Milyar Dolar YatırıyorBugün, 18:57Nükleer Enerjide Devrim: Rosatom Plazma Geri Dönüşüm Teknolojisini TanıttıNükleer Enerjide Devrim: Rosatom Plazma Geri Dönüşüm Teknolojisini TanıttıBugün, 18:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor