ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı: Gizli Veriler Risk Altında

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı (DHS), federal, eyalet ve yerel hükümet kurumları ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımı için kullanılan platforma yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırırmayı soruşturuyor. Üst düzey yetkililer, bu olayın ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Techcrunch.com haberine göre.

Nextgov ve Bleeping Computer yayınlarının haberlerine göre, hackerlar bakanlığın Homeland Security Information Network (HSIN) sistemine sızmayı başardı. Bu ağ, devlet kurumlarının ve yerel görevlilerin büyük etkinlikleri planlaması, koordine etmesi ve acil durumlarda istihbarat verilerini paylaşması için kritik bir halka olarak kabul ediliyor. İlk verilere göre, sisteme sızma işlemi Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı başında gerçekleşti.

Sistemin Önemi ve Risk Seviyesi

DHS temsilcisi, bakanlığın "sınıflandırılmamış ancak kritik bir bilgi paylaşım ortamı" ile ilgili siber olaydan haberdar olduğunu doğruladı. Şu an için tam olarak ne kadar ve ne tür verilerin çalındığı belirsizliğini koruyor. Ancak, 2023 yılında meydana gelen benzer bir olay, HSIN sisteminde Amerikalıların izlenmesiyle ilgili kolluk kuvvetlerine ait kişisel verilerin bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Virginia Senatörü Mark Warner, HSIN üzerinden paylaşılan verilerin gizli (classified) statüsünde olmasa da son derece hassas nitelikte olduğunu belirtti. Bu verilerin ifşa olması devlet güvenliğini doğrudan etkiler. Şu anda bu platform, ABD'de gerçekleşen büyük spor etkinliklerinin, buna Dünya Kupası futbol maçlarının da dahil olduğu, güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor.

Siber Güvenlikteki Kritik Durum

Bu sızma olayı, ABD hükümetinin kendi sistemlerini koruma kapasitesini bir kez daha sorgulattı. Uzmanlar bunu, Donald Trump yönetimi döneminde federal hükümetin, özellikle DHS ve siber güvenlik ajansı olan CISA bütçesinin sert bir şekilde kısılmasıyla ilişkilendiriyor. Ocak 2025'ten bu yana ABD hükümeti bir dizi büyük siber saldırının hedefi oldu.

Özellikle son aylarda şu ciddi güvenlik açıkları gözlemlendi:

Gizli askeri planların ve verilerin, hükümet tarafından izin verilmeyen Signal gibi uygulamalar üzerinden yayılması;

Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üyelerinin, Amerikalıların kişisel verilerinin saklandığı federal veri tabanlarına erişmesi;

Bir CISA yüklenicisi tarafından, devlet bulut sistemlerine erişim sağlayan parolaların açık ağa sızması.

Şu ana kadar HSIN sistemine saldıran hackerların kimlikleri, hangi gruba ait oldukları veya temel amaçları belirlenemedi. Bu olay, ABD'nin dijital altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu ve siber güvenlik alanında acilen reformlar yapılması gerektiğini göstermektedir.