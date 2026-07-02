Elliot Anderson resmen Manchester City'ye transfer oldu
Nottingham Forest orta saha oyuncusu Elliot Anderson kariyerinde büyük bir adım attı. İngiltere milli takım oyuncusu artık Manchester City forması giyecek.
Cityliler, 23 yaşındaki merkez orta sahanın transferini resmen duyurdu. Taraflar sözleşmenin tüm maddeleri üzerinde tam anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrolünden başarıyla geçti
Edinilen bilgilere göre Anderson, Kansas şehrinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.
Kontrol sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından futbolcunun Manchester City'ye transferi resmileşti.
Transfer ücreti rekor kırabilir
Daha önce medya, Anderson için ödenecek tutarın 135 milyon euro civarında olabileceğini bildirmişti.
Bu rakam resmen onaylanırsa, Elliot Anderson futbol tarihinin en pahalı İngiliz futbolcusu olacak.
Geçen sezon nasıl bir performans sergiledi?
Anderson, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla istikrarlı bir grafik çizdi.
Tüm kulvarlarda:
50 maça çıktı;
4 gol attı;
5 asist yaptı.
Orta saha oyuncusu; saha merkezindeki aktifliği, top tekniği ve hücum organizasyon yeteneğiyle Manchester City'nin dikkatini çekti.
City orta sahasını güçlendirdi
Elliot Anderson'ın gelişi, Manchester City'nin merkez hattındaki seçeneklerini daha da artıracak.
23 yaşındaki futbolcunun takıma gençlik enerjisi, fiziksel güç ve Premier League'de edindiği tecrübeyi getirmesi bekleniyor.
Şimdi asıl soru şu: Anderson, Manchester City kadrosunda yerini ne kadar hızlı bulabilecek?
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