Rusya'nın teknoloji devi Yandex, temel iş kolları olan arama motoru ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla büyük yapısal ve personel değişiklikleri gerçekleştiriyor. Şirket, "Alisa AI" platformunu tek bir ekosistemde birleştirerek bu alanı daha da genişletmeyi hedefliyor. Bu adım, yalnızca iç yönetimi sadeleştirmekle kalmayıp, yeni AI ürünlerinin pazara çıkış süresini de kısaltmaya hizmet edecek. Ixbt.com haberine göre .

Şirket verilerine göre, "Alisa AI" artık tek bir platform olarak Dmitriy Timko yönetimine geçecek. Timko, Yandex sisteminde uzun yıllara dayanan deneyime sahip ve kitlesel ürünlerin yayına alınmasında büyük başarılara imza atmış bir uzman olarak kabul ediliyor. Daha önce yapay zeka çalışmaları farklı birimler tarafından dağınık bir şekilde yürütülürken, artık tüm kaynaklar tek bir noktada toplanacak.

Yeni sektörel asistanlar ve AI platformu

Birleşmiş ekibin önündeki temel görevlerden biri, özel alanlar için tasarlanmış yapay zeka asistanları oluşturmaktır. Özellikle ixbt.com haberine göre Yandex, yakında "nöro-hukukçu" ve "nöro-muhasebeci" gibi dar kapsamlı uzmanlara yardımcı olacak yeni AI servislerini sunmayı planlıyor. Bu, Özbekistan gibi dijital ekonominin geliştiği pazarlar için de ilgi çekici bir çözüm olabilir.

Dmitriy Timko, faaliyetlerini "Alisa AI" ve akıllı cihazlar birimi yöneticisi Valeriy Stromov ile yakın iş birliği içinde yürütecek. Bu tandemin, donanım ve yazılım zekasının uyumunu sağlaması bekleniyor. Bu da akıllı hoparlörlerden ev aletlerine kadar tüm cihazlarda AI yeteneklerini genişletecek.

Global arama motoru ve generatif teknolojiler

Aynı zamanda Yandex, global arama birimlerini de tek bir yönetim altında birleştirdi. Rusya ve yurt dışı pazarlardaki arama motorunun geliştirilmesi Aleksandr Popovskiy'e emanet edildi. Popovskiy'nin temel görevi, Yandex arama motorunun uluslararası alandaki payını artırmak ve kullanıcılar için yeni senaryolar uygulamaktır.

Stratejinin önemli bir parçası olarak, arama sonuçlarının oluşturulmasında büyük dil modellerinden (LLM) daha derinlemesine yararlanılması kararlaştırıldı. Bu, kullanıcı sorgularına sadece bağlantılar değil, generatif yapay zeka yardımıyla hazırlanmış kesin yanıtlar sunulmasını sağlayacak. Popovskiy daha önce Kazakistan ve Türkiye pazarlarında "Alisa AI" entegreli arama servislerini başarıyla hayata geçirmişti.

Bu değişiklikler, Yandex'in Google ve diğer küresel teknoloji devleriyle yapay zeka yarışındaki rekabet gücünü artırmaya yöneliktir. Şirket yönetimi; aramayı, öneri sistemlerini ve generatif teknolojileri tek bir evrensel AI ürününe dönüştürmeyi öncelikli görev olarak görüyor. Bu da yakın gelecekte kullanıcılar için daha akıllı ve hızlı bir dijital ortamın yaratılması anlamına geliyor.