Microsoft Kurumsal Yapay Zeka Pazarını Ele Geçirmek İçin 2,5 Milyar Dolar Yatırıyor

·22·Teknoloji
Microsoft Kurumsal Yapay Zeka Pazarını Ele Geçirmek İçin 2,5 Milyar Dolar Yatırıyor

Microsoft, yapay zeka (AI) teknolojilerinin büyük işletme yapılarına uygulanmasında uzmanlaşmış yeni bir yan kuruluş olan Microsoft Frontier'ın kurulduğunu duyurdu. Teknoloji devi, bu projeye 2,5 milyar dolar tutarında yatırım yapıyor. Bu girişim, yalnızca yazılım satmayı değil, aynı zamanda müşterilere AI sistemlerinin pratik uygulamasında doğrudan mühendislik desteği sağlamayı hedefliyor. Techcrunch.com haberine göre.

Yeni yapı bünyesinde 6000'den fazla alan uzmanı ve mühendis faaliyet gösterecek. Microsoft Commercial Business CEO'su Judson Althoff'a göre, bu sadece bir mühendislik hizmeti değil, sektördeki en büyük ve sonuç odaklı organizasyon olacak. Microsoft Frontier, mevcut AI araçlarını işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve bunları gerçek iş süreçlerine entegre etmekle ilgilenecek.

Rekabet ve Yeni Strateji

Bu adım, sektörde "Forward Deployed Engineering" (FDE) olarak adlandırılan modelin giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Microsoft kendi projesini basit bir FDE modelinden üstün görse de, analistler bu yöndeki rekabetin arttığına dikkat çekiyor. Örneğin, Amazon Web Services (AWS) de yakın zamanda benzer bir projesine 1 milyar dolar ayıracağını duyurmuştu.

Ayrıca, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen laboratuvarlar da özel yatırım fonlarıyla iş birliği yaparak benzer ortak girişimler başlattı. Ancak Microsoft'un, devasa müşteri tabanı ve Fortune 500 listesindeki şirketlerle kurduğu ilişkiler sayesinde pazarda önemli bir avantaja sahip olması bekleniyor.

Pratik Sonuçlar ve Ortaklar

Microsoft Frontier, halihazırda bir dizi saygın kuruluşla iş birliğine başladı. Bunlar arasında şu büyük yapılar yer alıyor:

  • London Stock Exchange Group (Londra Borsası);
  • Uluslararası tüketim malları üreticisi Unilever;
  • Danışmanlık şirketi Accenture;
  • Land O’Lakes tarım kooperatifi.
Bu iş birlikleri kapsamında Microsoft mühendisleri, doğrudan müşterilerin ofislerinde ve dijital altyapılarında çalışarak yapay zeka yardımıyla verimliliği artıracak önlemler alıyor. Bu durum, gelişmekte olan pazarlar için de önemli bir sinyal olup, gelecekte büyük yerel işletmelerin hazır AI ürünleri satın almak yerine, bunları kendi ihtiyaçlarına uyarlamak için profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

Microsoft'un bu stratejik hamlesi, AI teknolojilerinin artık sadece bir laboratuvar projesi olmadığını, aksine küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini onaylıyor. 2,5 milyar dolarlık yatırım, şirketin bu alandaki liderliğini pekiştirmeye hizmet edecek.

MicrosoftYapay Zekaİş DünyasıTeknolojiYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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