Milanovich Özbekistan Milli Takımı'nın Eksiklerini Açıkladı

·9·Spor
Milanovich Özbekistan Milli Takımı'nın Eksiklerini Açıkladı

Tacikistan'ın Khujand kulübü başantrenörü Milan Milanovich, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımını değerlendirdi.

Sırp teknik adamın görüşüne göre, Özbekistan Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Ancak futbolcuların bu seviyedeki turnuvalarda deneyim eksikliği vardı.

«Her hata belirleyici bir öneme sahip»

Milan Milanovich bölge futbolunu iyi tanıyor. Tacikistan'a gelmeden önce Kazakistan'ın Tobol ve Irtysh kulüplerinde görev yapmıştı.

Teknik adam, Eurasia Football yayın organına verdiği röportajda, Özbekistan milli takımı için temel sorunun deneyim olduğunu vurguladı.

«Öncelikle, Özbekistan milli takımının deneyimi eksikti. Takım Dünya Kupası'nda bundan daha iyi bir performans sergileyebilirdi» dedi Milanovich.

Dünya Kupası'nda yapılan herhangi bir hatanın maçın kaderi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirtti.

«Futbolcuların çoğu için bu, böylesine yüksek seviyeli bir turnuvadaki ilk deneyimdi».

Üç futbolcuya özel övgü

Sırp antrenör, Dünya Kupası'nda Özbekistan formasıyla parlak performans sergileyen futbolcuları da sıraladı.

Şu üç futbolcuyu özellikle öne çıkardı:

  • Abbosbek Fayzullayev;

  • Eldor Shomurodov;

  • Behruz Karimov.

«Dünya Kupası'nda en parlak oyunu onlar sergiledi» dedi Milanovich.

Behruz Karimov'un potansiyeline yüksek puan

Milanovich, genç futbolcu Behruz Karimov'un performansına özel olarak değindi.

«Karimov'un iyi bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Genç bir futbolcu için Dünya Kupası'na katılmak bile kariyerindeki çok önemli bir aşamadır» dedi antrenör.

Ona göre, böyle büyük bir turnuvada kazanılan deneyim, Karimov'un gelecekteki kariyeri için büyük önem taşıyacak.

«Sonuç nedeniyle üzülmemek gerekir»

Milanovich, taraftarları Özbekistan'ın sonucunu bir başarısızlık olarak görmemeye çağırdı.

Teknik adam, milli takımın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmış olmasının bile büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

«Bu, Özbekistan için ilk Dünya Kupası'ydı. Turnuvaya katılmak bile büyük bir başarıdır» dedi.

«Bu jenerasyonun bir geleceği var»

Sırp teknik adama göre, Özbekistan milli takımı Dünya Kupası'nda gelecekte fayda sağlayacak paha biçilmez bir deneyim kazandı.

Şimdi en önemli görev; oynanan maçları doğru analiz etmek, hatalardan ders çıkarmak ve gelişimi sürdürmektir.

Milanovich, «Bu jenerasyonun bir geleceği var» diyerek sözlerini tamamladı.

Sizce Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki en iyi futbolcusu kimdi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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