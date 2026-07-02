Liverpool'da beklenmedik gelişme: Sportif Direktör Richard Hughes Suudi Arabistan yolunda

·33·Spor
Liverpool'da beklenmedik gelişme: Sportif Direktör Richard Hughes Suudi Arabistan yolunda

İngiltere Premier League'in önde gelen kulüplerinden Liverpool'da yönetim düzeyinde ciddi değişiklikler devam ediyor. Kulübün sportif direktörü Richard Hughes'un yakın zamanda Merseyside'dan ayrılarak Suudi Pro Lig devi Al-Hilal'e katılması bekleniyor. Bu transfer, sadece sahadaki yıldızların değil, üst düzey yönetim kadrolarının da Orta Doğu'ya yöneldiğini gösteriyor. Goal.com'un haberine göre belirtiliyor.

The Athletic'in haberine göre, 47 yaşındaki uzman, Riyad kulübünde eski meslektaşı Simon Francis ile yeniden aynı ekipte çalışacak. Hughes'un Liverpool ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürse de, Suudi kulübünün sunduğu cazip mali paket ve yeni proje onu etkiledi. Şu anda taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya gelmiş durumda.

Kadro değişimi ve stratejik plan

Al-Hilal yönetimi, Richard Hughes'u bu yılın baharında ana hedef olarak belirlemişti. Henüz resmi sözleşme imzalanmamış olsa da süreç çoktan başladı. Bu durum, mevcut yaz transfer döneminin Hughes için Liverpool'daki son çalışma evresi olacağı anlamına geliyor. Fenway Sports Group (FSG) yönetimi, onun yerine uygun bir aday aramaya çoktan başladı.

Şunu belirtmek gerekir ki Hughes, Liverpool'daki kısa görev süresi boyunca takımın yeni teknik direktörü Andoni Iraola'nın çalışma sistemini oluşturmaktan sorumluydu. Daha önce Bournemouth kulübünde birlikte çalıştığı Iraola'nın felsefesine tam destek veriyor. Sportif direktörün ayrılmadan önce, takımın 2025-26 sezonundaki sorunlarını gidermek ve kadroyu güçlendirmek için son stratejik katkılarını sunması bekleniyor.

Suudi futbolunda yeni dönem

Al-Hilal kulübü, sadece sahada değil, yönetim sisteminde de Avrupa standartlarını uygulamayı hedefliyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen kulüp; Karim Benzema, Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly gibi yıldızları kadrosuna kattı. Şimdi ise yönetim mekanizmasını güçlü uzmanlarla dolduruyorlar.

Goal.com verilerine göre, Al-Hilal'in mevcut piyasa değeri yaklaşık 276 milyon sterlin. Richard Hughes'un takıma gelişi, kulübün küresel ölçekteki prestijini artırmaya ve transfer politikasını daha profesyonel bir seviyeye taşımaya hizmet edecek. Liverpool taraftarları için ise bu beklenmedik bir kayıp olacak ve kulübün gelecek transfer dönemlerindeki planlarını etkileyebilir.

LiverpoolAl-HilalRichard HughesTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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