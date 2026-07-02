Lucid Motors Yönetiminde Büyük Değişiklikler: Şirket Yeni Stratejiye Geçiyor

Elektrikli araç pazarının önde gelen temsilcilerinden biri olan Lucid Motors, yönetim sisteminde ciddi reformlar gerçekleştiriyor. Şirketin yeni CEO'su Silvio Napoli liderliğinde başlatılan yapısal değişiklikler kapsamında, CFO Taoufiq Boussaid'in görevinden ayrıldığı duyuruldu. Bu karar, şirketin maliyetlerini optimize etmeye ve pazar taleplerine uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemde alındı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Silvio Napoli, şirketin yönetimine geldikten sonra Lucid Motors'un yapısını sadeleştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefledi. ixbt.com verilerine göre şirket, sadece CFO'yu değil, aynı zamanda teknoloji, müşteri ilişkileri, dijital teknolojiler ve transformasyon alanlarında yeni üst düzey yöneticiler de işe aldı. Aynı zamanda Napoli, kendisine doğrudan rapor veren yönetici sayısını yarıya indirmeye karar verdi.

İş Gücü ve Üretimde Kısıtlamalar

Bu personel değişimleri, şirketteki geniş kapsamlı küçülmelerin ardından gerçekleşiyor. Geçen ay Lucid Motors, yüzlerce çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı. Arizona'daki fabrikada ikinci vardiyanın iptal edilmesi de planlanıyor. Bu önlemler, şirketin yılda yaklaşık 158 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak.

Şirketin mali durumu ve pazardaki konumu şu an biraz karmaşık bir durumda. 2021 yılında halka arz edildiğinde büyük vaatlerde bulunan Lucid Motors, lüks sedanları ve SUV modelleri için henüz beklenen büyük pazarı bulamadı. Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket 3.953 araç teslim etti; bu rakam geçen yılın verilerinden biraz yüksek olsa da Gravity SUV modeline olan beklentileri tam olarak karşılamadı.

Gelecek Planları ve Yeni Modeller

Zorluklara rağmen Lucid Motors, kitlesel pazara girme planlarından vazgeçmedi. Şirket, yakında Cosmos adı verilen kompakt bir SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 50.000 dolar civarında olması beklenen bu model, şirketin ilk popüler ürünü olabilir. Bu durum, Tesla ve Rivian gibi rakiplerle mücadelede önemli bir faktör olacaktır.

Ayrıca Lucid Motors, inovatif projeler üzerinde de çalışıyor. Özellikle, otonom teknoloji şirketi Nuro ve Uber ile iş birliği içinde lüks bir robotaksi hizmeti başlatılması planlanıyor. Bu hizmetin bu yılın sonunda San Francisco'da, 2027 yılında ise Houston'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Silvio Napoli, tüm değişikliklerin şirketi daha rekabetçi hale getirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Napoli açıklamasında, "Organizasyonu sadeleştiriyoruz, liderliği güçlendiriyoruz ve temel önceliklerimiz olan müşterilere, kaliteye ve inovasyona odaklanıyoruz" dedi. Yeni ekip, Lucid Motors'u dönüştürmeyi ve elektrikli araç pazarında lider konuma taşımayı hedefliyor.