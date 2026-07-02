Commodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttı

·4·Teknoloji
Commodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttı

Teknoloji dünyasında kendine özgü bir yere sahip olan Commodore markası, dijital bağımlılıktan yorulan kullanıcılar için tasarlanan kapaklı Callback 8020 akıllı telefonu için ön siparişleri almaya başladı. Bu cihaz, modern akıllı telefonların işlevselliğini korurken, kullanıcıyı dikkat dağıtan sosyal ağlardan ve sonsuz bildirimlerden korumayı hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Callback 8020 modeli "antisosyal" bir akıllı telefon olarak konumlandırılıyor. Üreticiler, sistem düzeyinde web tarayıcılarını ve sosyal ağ uygulamalarının çalışmasını engellediler. Bu da kullanıcının yalnızca en gerekli iletişim araçlarını kullanmasına ve sanal dünyadan biraz uzaklaşıp gerçek hayata odaklanmasına olanak tanıyor.

Cihazın teknik detaylarına gelecek olursak, MediaTek Helio G81 işlemci tabanlı çalışıyor. Akıllı telefon 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile donatılmış. Ayrıca, kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla paket içeriğinde 32 GB kapasiteli bir microSD kart da sunuluyor. Cihazın yazılımı olarak ise pek çok kişiye tanıdık gelmeyen ancak kararlı çalışan Sailfish OS işletim sistemi seçilmiş.

Teknik özellikler ve yetenekler

Callback 8020 kompakt boyutlara sahip ve iki ekranla donatılmış: ana iç ekran 3,25 inç IPS panel iken, dış kısmında 1,77 inç yardımcı bir ekran yer alıyor. Bu dış ekran üzerinden telefonu açmadan saati görmek veya gelen aramaları takip etmek mümkün. Akıllı telefonun bir diğer dikkat çekici yönü ise, bu tür kompakt cihazlar için oldukça yüksek bir değer olan 48 MP ana kamerasıdır.

Cihazın öne çıkan özelliklerinin listesi şöyledir:

  • MediaTek Helio G81 chipset;
  • 4 GB RAM ve 64 GB kalıcı bellek;
  • 48 MP ana kamera;
  • 1550 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya;
  • USB-C portu üzerinden şarj imkanı.
Şunu belirtmek gerekir ki, sosyal ağlar yasaklanmış olsa da kullanıcılar ihtiyaç duydukları diğer uygulamaları APK dosyaları şeklinde yükleyebilirler. Bu, akıllı telefonu tamamen "akılsız" bir telefona dönüştürmez, sadece dikkat dağıtıcı unsurları kısıtlar. Son yıllarda "digital detox" (dijital detoks) trendinin yükseldiği göz önüne alındığında, bu tür cihazların şüphesiz alıcılarını bulacağı aşikardır.

Fiyat ve satış koşulları

Şu an için Commodore Callback 8020 ön sipariş verenler için özel fiyatı 350 dolar olarak belirlendi. Daha sonra fiyatın 400 dolara yükselmesi bekleniyor. İlginç olan şu ki, üretici başlangıçta bu modeli 500 dolardan satmayı planlamıştı ancak sonunda fiyat politikası biraz yumuşatıldı.

Akıllı telefon paketi, günümüzde nadir rastlanan zengin bir içeriğe sahip: telefonun kendisi, USB-C kablosu, çıkarılabilir batarya ve ek hafıza kartı. Modern amiral gemilerinin şarj adaptörlerinden bile vazgeçtiği bir dönemde, Commodore şirketinin bu yaklaşımı klasik cihazları özleyenler için tam isabet olabilir.

CommodoreCallback 8020Akıllı TelefonTeknolojiSailfish OS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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