Rusya'nın Finuslugi Platforması MyHabitTrack Adıyla App Store'a Geri Döndü

·25·Teknoloji
Rusya'nın Finuslugi Platforması MyHabitTrack Adıyla App Store'a Geri Döndü

Moskova Borsası tarafından kurulan "Finuslugi" finansal pazaryeri, Apple'ın kısıtlamalarını aşmak amacıyla mobil uygulamasını yeni bir isim altında App Store platformuna yerleştirdi. Uygulama şu anda MyHabitTrack adıyla yayınlanmış durumda ve iPhone kullanıcılarının indirmesine açık. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, servisin basın hizmeti yeni uygulamada "Finuslugi" platformunun tüm temel fonksiyonlarının korunduğunu doğruladı. Ayrıca, uygulamanın bu versiyonunda kullanıcılar için bir dizi yeni özelliğin de eklendiği belirtiliyor. Bu tür "maskelenmiş" uygulamalar, genellikle yaptırımlara maruz kalan şirketlerin dijital pazarlarda kalabilmek için başvurduğu tek çözüm yolu olarak hizmet ediyor.

"Finuslugi", kullanıcıların banka mevduatları açabildiği, nakit krediler düzenleyebildiği ve çeşitli yatırım fonları ile bölgesel tahviller satın alabildiği geniş kapsamlı finansal hizmetler sunan bir platformdur. Ayrıca platformda araç ve konut sigortası gibi sigorta hizmetleri de mevcuttur.

Yaptırımlar ve Apple Politikası

Uygulamanın yeniden ortaya çıkışı doğrudan uluslararası yaptırımlarla bağlantılıdır. Bilgi için, Haziran 2026'da Kanada hükümeti Moskova ve Sankt-Peterburg borsalarına karşı kısıtlamalar getirmişti. Bunun ardından, bu kurumlara ait tüm finansal uygulamalar App Store ve Google Play gibi büyük platformlardan kaldırılmıştı.

Teknoloji dünyasında bu tür durumlar ilk kez yaşanmıyor. Yaptırımlar altındaki bankalar ve finans kuruluşları, uygulamalarını sık sık farklı isimler ve nötr tasarımlar altında mağazalara yerleştirmeye çalışırlar. Ancak Apple moderatörleri bu tür uygulamaları tespit eder etmez engellerler. MyHabitTrack uygulamasının mağazada ne kadar süre kalacağı şu an için belirsiz.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber, Apple ekosistemindeki sıkı kontrolü ve yaptırımların etkisini anlamak açısından önemlidir. Eğer bu servisin hizmetlerini kullanıyorsanız, uygulamanın herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin silinebileceğini göz önünde bulundurmanız önerilir. Uygulama şu anda şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Banka mevduatlarının uzaktan yönetimi;
  • Tüketici kredileri için başvurular;
  • OSAGO ve KASKO sigorta poliçeleri;
  • Yatırım ve tahvil piyasasına erişim.
Özetle, Rusya finans sektörü Batı'nın teknolojik kısıtlamalarıyla mücadele etmeye devam ediyor. MyHabitTrack gibi uygulamalar kullanıcılara geçici bir kolaylık sağlasa da, uzun vadeli istikrarları soru işaretleri yaratıyor.

AppleApp StoreFinuslugiTeknolojiYaptırımlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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