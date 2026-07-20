Otamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladı

·81·Spor
Otamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladı

New York'ta düzenlenen dünya şampiyonası finalindeki mağlubiyetin ardından Arjantin milli takımı savunmacısı Nicolas Otamendi ile İspanya orta saha oyuncusu Rodri arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Maç sonu duygularıyla hareket eden Otamendi, eski takım arkadaşını hakemler üzerinde baskı kurmak ve maçın sonucunu etkilemekle suçladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Arjantin milli takımının unvanını koruma çabaları, İspanya'dan alınan 1-0'lık mağlubiyetle sona erdi. Lionel Scaloni'nin öğrencileri maç boyunca hücumda etkisiz kaldı ve normal sürede kaleye isabetli şut çekemedi. 93. dakikada Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesi ise son şampiyonun durumunu daha da zorlaştırdı.

Sahadaki gerilim ve beklenmedik suçlamalar

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Otamendi ile Manchester City'den eski takım arkadaşı Rodri arasında sözlü bir tartışma başladı. Arjantinli tecrübeli savunmacı, rakip takım oyuncularının maç öncesinde hakemler üzerinde sistematik bir baskı kurduğunu iddia etti. Otamendi, Rodri ve Aymeric Laporte tarafından yapılan itirazların hakem kararlarını doğrudan etkilediğini düşünüyor.

"Tüm hafta boyunca hakemler hakkında konuşup ağladınız. Hem sen hem de Laporte, ikiniz de bunu yaptınız. Bu doğru değil dostum, hakemlere sürekli şikayet ettiniz," diye bağırdı Otamendi, Rodri ile yüz yüze geldiğinde. Bu gelişmeyi Goal.com yayınladı.

Gerilimin kökeni: Laporte'nin açıklamaları

Bu tartışmanın temelinde Aymeric Laporte'nin final öncesinde Marca gazetesine verdiği röportaj yatıyordu. İspanyol savunmacı, Arjantin milli takımının aşırı agresif oyun tarzının hakemler tarafından cezalandırılmadığını açıkça eleştirmişti. Laporte, rakiplerin sert hareketlerinin futbol ruhuna aykırı olduğunu vurgulamıştı.

"Turnuvanın başından beri gördüğümüz bazı durumlar bizi şaşırttı. Özellikle Arjantin gibi rakiplere karşı oynanan maçlarda birçok sertlik cezasız kalıyor. Bu tür durumlar oyun düzenini bozuyor ve futbolcuları geriyor. Hakemlerin görevi bu durumları kontrol etmektir," demişti Laporte röportajında.

Bu mağlubiyet, dünya futbolundaki hakimiyetini korumayı hedefleyen Arjantin için acı verici oldu. Ancak İspanya'nın disiplinli oyunu ve maç sonundaki üstünlüğü galibiyeti getirdi. Otamendi'nin öfkesi ise sadece mağlubiyetin acısından değil, rakibin psikolojik baskısının işe yaradığına olan inancından kaynaklanıyor.

ArjantinİspanyaNicolas OtamendiRodriFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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