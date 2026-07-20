Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olurken, Kylian Mbappe gol kralı oldu

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında sona eren 2026 Dünya Kupası, sadece İspanya Milli Takımı'nın zaferiyle değil, aynı zamanda oyuncuların bireysel başarılarıyla da tarihe geçti. FIFA tarafından resmen açıklanan sonuçlara göre, turnuvanın en iyi oyuncusu İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri seçildi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

İspanyol defansif orta saha oyuncusu Rodri, FIFA Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılan oylamada en yüksek puanı alarak «Altın Top» (Golden Ball) ödülüne layık görüldü. Saha merkezindeki güvenilir oyunu ve takımının şampiyonluk yolundaki katkısı uzmanlar tarafından yüksek puan aldı. Lionel Messi oylama sonuçlarına göre «Gümüş Top»un sahibi olurken, Kylian Mbappe ilk üçü tamamlayarak «Bronz Top»u kazandı.

Mbappe ve Messi arasındaki gol krallığı yarışı

Fransa Milli Takımı forveti Kylian Mbappe, turnuva boyunca üretkenliğini bir kez daha kanıtladı. Goal.com'un haberine göre, 769 dakika boyunca rakip kalelere 10 gol atıp 4 asist yaparak «Altın Ayakkabı» (Golden Boot) ödülünü kazandı. Mbappe, en yakın takipçisi Lionel Messi'yi iki gol farkla geride bıraktı.

Arjantin kaptanı Lionel Messi 8 gol ve 4 asistle «Gümüş Ayakkabı»nın sahibi oldu. İngiliz genç yıldız Jude Bellingham ise 7 gol ve 1 asistle turnuvanın üçüncü golcüsü olarak «Bronz Ayakkabı»yı aldı. Bu istatistikler, 104 maçtan oluşan genişletilmiş formatlı Dünya Kupası'nın oldukça ofansif bir havada geçtiğini gösteriyor.

İspanya'nın mutlak hegemonyası

İspanya Milli Takımı sadece şampiyonluk kupasını değil, neredeyse tüm bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en iyi kalecisi Unai Simon seçildi ve kendisine «Altın Eldiven» verildi. Finale giden yolda birçok kritik kurtarışla kalesini gole kapatmayı başardı.

Ayrıca «En İyi Genç Oyuncu» kategorisinde de İspanyollar kazandı. 1 Ocak 2005'ten sonra doğan oyuncular arasında Pau Cubarsi rakipsiz görüldü. 19 yaşındaki savunmacı, turnuva boyunca soğukkanlılığı ve savunmadaki güvenilir hamleleriyle FIFA uzmanlarını etkiledi.

Turnuvanın diğer önemli sonuçları ve ödül sahipleri şu şekilde oluştu:

Rodri – «Altın Top» (En iyi oyuncu);

– «Altın Top» (En iyi oyuncu); Kylian Mbappe – «Altın Ayakkabı» (Gol kralı, 10 gol);

– «Altın Ayakkabı» (Gol kralı, 10 gol); Unai Simon – «Altın Eldiven» (En iyi kaleci);

– «Altın Eldiven» (En iyi kaleci); Pau Cubarsi – En iyi genç oyuncu;

– En iyi genç oyuncu; Hollanda – FIFA Fair Play ödülü (En centilmen takım).

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Kuzey Amerika'da düzenlenen bu Dünya Kupası seyirci katılımı açısından da rekor kırdı; stadyumlara toplamda 6,9 milyona yakın taraftar geldi. Bu, futbol tarihindeki en kapsamlı ve kârlı turnuvalardan biri oldu.