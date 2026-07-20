Nesil değişimi: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki duygusal an

·54·Spor
Nesil değişimi: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki duygusal an

Futbol dünyası tarihi dönüm noktalarından birine tanıklık etti. ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ancak maç sonrasında tüm dikkatler galibiyetten ziyade, iki büyük yetenek Lionel Messi ve Lamine Yamal arasındaki buluşmaya çevrildi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Hakemin son düdüğüyle birlikte Arjantin kaptanı Lionel Messi sahada yıkılmış bir halde kaldı. Son şampiyonluk unvanını koruyamayan efsanevi futbolcunun gözyaşları herkesi duygulandırdı. O anda İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kutlamaları bir kenara bırakıp ilk koşanlardan biri olarak Messi'nin yanına gitti ve ona sarılarak teselli verdi.

Bu an, birçok kişi tarafından sembolik olarak "bayrak değişimi" şeklinde yorumlanıyor. Goal.com'un haberine göre bu kare, futbol tarihinin en etkileyici fotoğraflarından biri haline geldi. Çünkü 2007 yılında bir UNICEF yardım kampanyası kapsamında çekilen fotoğrafta, Lionel Messi henüz bebek olan Lamine Yamal'ı yıkarken görülüyordu. Yıllar sonra o bebeğin idolünü mağlup edip ona teselli vermesi gerçek bir mucize olarak nitelendiriliyor.

İspanya'nın dönüşü ve Arjantin'in hüznü

İspanya, bu galibiyetle 16 yıl aradan sonra yeniden dünya tahtına oturdu. Rodri ve Aymeric Laporte liderliğindeki sağlam savunma hattı, 120 dakika boyunca Lionel Messi önderliğindeki hücum hattına geçit vermedi. İspanyolların disiplinli oyunu ve genç kanat oyuncularının hızı, son şampiyona karşı zaferi getirdi.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, mağlubiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Marca'nın aktardığına göre, soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığını belirten Scaloni, "İnsanlara bu mağlubiyeti kabullenmenin zor olduğunu anlatmak güç. Ancak neler başardığımızı unutmamalıyız. Bu çocuklar gerçek birer savaşçı ve teşekkürü hak ediyorlar" dedi.

Bu final, Arjantin için sadece şampiyonluğun kaybı değil, aynı zamanda bir dönemin sonu olarak da görülüyor. Lionel Messi için muhtemelen son Dünya Kupası olması, mağlubiyetin acısını daha da artırdı. İspanya ise Lamine Yamal gibi gençlerle yeni bir altın çağ başlatıyor. Futbol kamuoyu, bu finali iki büyük neslin buluşması olarak uzun süre hatırlayacak.

Dünya KupasıLionel MessiLamine YamalArjantinİspanya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Shomurodov kendisine hakaret eden taraftarı aradı: «Abi şoktayım...»Shomurodov kendisine hakaret eden taraftarı aradı: «Abi şoktayım...»Bugün, 11:30Dean Huijsen Mourinho'yu etkiledi: Sebep 2026 Dünya Kupası'ndaki hüsranDean Huijsen Mourinho'yu etkiledi: Sebep 2026 Dünya Kupası'ndaki hüsranBugün, 11:22Messi final sonrası itiraf etti: İspanya daha iyi oynadıMessi final sonrası itiraf etti: İspanya daha iyi oynadıBugün, 11:18Hollanda 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti ancak FIFA ödülünü kazandıHollanda 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti ancak FIFA ödülünü kazandıBugün, 11:17Martínez, 11 kurtarışla Dünya Kupası finalleri tarihini değiştirdiMartínez, 11 kurtarışla Dünya Kupası finalleri tarihini değiştirdiBugün, 10:53Yamal, Altın Top yarışında farkı açtıYamal, Altın Top yarışında farkı açtıBugün, 10:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı