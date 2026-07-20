Hollanda 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti ancak FIFA ödülünü kazandı

Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda beklenen sonucu elde edemedi ve turnuvaya son 16 turunda veda etti. Buna rağmen, "Portakallar" turnuvayı prestijli bir ödülle noktaladı.

FIFA, Hollanda milli takımını Dünya Kupası'nın Fair Play ödülünün sahibi ilan etti. Takım, turnuva boyunca disiplinli bir oyun sergileyerek dört maçta sadece üç sarı kart gördü.

Fas, Hollanda'yı penaltılarla durdurdu

Hollanda, play-off'ların ilk turunda Fas milli takımıyla karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinde de taraflar galibi belirleyemedi ve mücadele penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Faslı oyuncular daha isabetli vuruşlar yaparak 3-2 kazandı. Böylece Hollanda'nın dünya şampiyonluğu mücadelesi beklenenden çok daha erken sona erdi.

Dört maçta sadece üç uyarı

Hollandalı futbolcular, turnuva boyunca sonuç ne olursa olsun sahada düzenli ve dikkatli bir oyun sergiledi.

Takımın oynadığı dört maçta oyuncular sadece üç kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu istatistik, Hollanda'ya turnuvanın Fair Play ödülünü getirdi.

Fair Play ödülü belirlenirken sadece kart sayısı değil, futbolcuların ve teknik heyetin saha içindeki davranışları ile rakiplere olan tutumları da dikkate alınıyor.

Sonuç düşük ama disiplin yüksekti

Hollanda turnuvaya büyük hedeflerle gelmiş olsa da play-off'un ilk turunu geçemedi. Fas karşısındaki mağlubiyet, takım ve taraftarlar için turnuvanın en acı noktası oldu.

Ancak FIFA ödülü, Hollanda takımının sonuç baskısı altında bile sportif ilkelere sadık kaldığını gösterdi.

"Portakallar" kupa mücadelesini erken noktaladı ancak 2026 Dünya Kupası'ndan en disiplinli takım olarak ayrıldı.