Dean Huijsen Mourinho'yu etkiledi: Sebep 2026 Dünya Kupası'ndaki hüsran

Real Madrid'in stoperi Dean Huijsen, yeni teknik direktör José Mourinho'nun dikkatini daha ilk antrenmanlarda üzerine çekti. İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 21 yaşındaki futbolcu, tatil döneminde bile durmaksızın çalışarak sezon öncesi kampına üst düzey bir fiziksel kondisyonla döndü.

Diario AS'ın haberine göre, Mourinho savunma oyuncusunun durumundan ve antrenmanlardaki tutumundan oldukça etkilendi. Huijsen ise yeni hocasının yönetiminde kendini yeniden kanıtlamaya kararlı.

Dünya Kupası kadrosuna alınmamak onu derinden etkiledi

Huijsen, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Kaynaklara göre bu karar futbolcuyu çok üzse de, o pes etmek yerine bu durumu ekstra motivasyon kaynağı olarak kullandı.

Genç savunmacı tatil boyunca kişisel bir programla çalışarak fiziksel durumunu geliştirmeye odaklandı. Sonuç olarak, Real Madrid'in sezon öncesi kampına birçok takım arkadaşından daha hazır bir şekilde katıldı.

Mourinho için ise futbolcunun sadece fiziksel verileri değil, kendini kanıtlama arzusu da büyük önem taşıyor.

Mourinho ilk günlerden beri onu gözlemliyor

Portekizli çalıştırıcı, savunmacılardan her zaman disiplin, fiziksel güç ve taktiksel görevlere tam sadakat bekler. Huijsen'in antrenmanlardaki performansının bu beklentileri karşıladığı belirtiliyor.

21 yaşındaki oyuncu, merkez savunmada ilk 11 için savaşmaya niyetli. Yaşı, boyu ve topla çıkış becerisi, Mourinho'nun kurmak istediği yeni sistemde önemli bir avantaj sağlayabilir.

Ancak sadece iyi bir izlenim bırakmak yeterli değil. Huijsen sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemeli ve büyük maçlarda güven vermeli.

İlk sezonundan o da memnun kalmadı

Huijsen, Real Madrid'deki ilk sezonunu beklenen seviyede geçiremediğinin farkında. Bazı maçlardaki hataları ve istikrarsızlığı, ilk 11'deki yerini kaybetmesine neden olmuştu.

Bu yüzden yeni teknik direktörün gelişi, futbolcu için bir fırsat olarak görülüyor. Mourinho, geçmiş sonuçlardan ziyade sezon öncesi hazırlığına ve mevcut duruma göre değerlendirme yapabilir.

Huijsen'in hedefi net: Kulüpteki konumunu sağlamlaştırmak, ilk 11'in değişmezi olmak ve gelecekte İspanya Milli Takımı'na geri dönmek.

Real Madrid ona uzun vadeli güven duyuyor

Dean Huijsen, geçtiğimiz yıl İngiliz ekibi Bournemouth'tan Madrid temsilcisine transfer olmuştu. Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Bu, Madrid ekibinin genç savunmacıyı uzun vadeli bir projenin parçası olarak gördüğü anlamına geliyor. Şimdi futbolcunun görevi, kulübün güvenini sahadaki oyunuyla boşa çıkarmamak.

2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak Huijsen için ağır bir darbe oldu. Ancak bu hırs onu daha çok çalışmaya itti. Mourinho'nun ilk izlenimi olumlu; şimdi genç savunmacı bu güveni resmi maçlarda da kanıtlamalı.