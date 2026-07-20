2026 Dünya Kupası sonuçları: İspanya tahta döndü, Messi ve Ronaldo veda etti

·36·Spor
2026 Dünya Kupası sonuçları: İspanya tahta döndü, Messi ve Ronaldo veda etti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. New Jersey'de oynanan final maçında İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Final karşılaşması turnuva tarihinin en sıkıcı maçlarından biri olarak değerlendirilse de, "La Roja"nın disiplinli oyunu onlara hak edilmiş bir şampiyonluk getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın kaderini yedek kulübesinden gelen Ferran Torres'in attığı tek gol belirledi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Arjantinli Enzo Fernandez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve bu durum "Albiceleste"nin son umutlarını da tüketti. Finalin ardından sahada yaşanan gerginlikler, özellikle Leandro Paredes'in İspanyol oyunculara yönelik agresif tavırları turnuvanın görkemli kapanışına gölge düşürdü.

Turnuvanın kahramanları ve keşifleri

Goal.com analizine göre, bu şampiyonanın en parlak yıldızlarından biri Erling Haaland oldu. Norveç çeyrek finalde İngiltere'ye elenmiş olsa da, Erling Haaland 5 maçta 7 gol atarak fenomenal seviyesini bir kez daha kanıtladı. Özellikle Norveç'in beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı mağlup etmesi, turnuva tarihindeki en büyük sansasyonlardan biri oldu.

Lionel Messi ve Kylian Mbappe turnuva boyunca takımlarına liderlik ederek taraftarlara unutulmaz anlar yaşattılar. İspanya ise tüm turnuva boyunca sağlam savunması ve orta sahadaki üstünlüğü ile rakiplerinden ayrıldı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, "Beautiful Game" (güzel oyun) geleneklerini koruyan bir takım olarak haklı bir övgü topluyor.

Büyülü bir dönemin sonu

Bu Dünya Kupası birçok efsanevi futbolcu için sonuncusu oldu. Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi yıldızlar için bu veda turnuvası beklendiği kadar başarılı geçmedi. Gözyaşları ve turnuvaya erken veda etmeleri, futbol dünyasında bir dönemin kapandığının işaretiydi. Ayrıca ABD milli takımının kaptanı Christian Pulisic'in kendi evindeki kupada beklenen performansı sergileyememesi yerel taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Futbolseverler için bu şampiyona, yeni formatı ve genişletilmiş katılımcı yapısıyla akıllarda kaldı. Orta Asya bölgesinde futbola olan ilginin arttığı bir dönemde, İspanya gibi takımların taktiksel şemaları ve Norveç gibi sürpriz ekiplerin cesareti, yerel uzmanlar için büyük bir tecrübe okulu niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, 2026 Dünya Kupası hem sevinçli hem de hüzünlü anlarla doluydu. İspanya altın çağına geri döndüğünü ilan ederken, Arjantin ve Brezilya gibi devler için yeni bir nesil oluşturma zamanının geldiği anlaşıldı. Futbol dünyası artık yeni yıldızlar ve yeni zaferler peşinde koşmaya devam edecek.

FutbolDünya KupasıİspanyaLionel MessiErling Haaland
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lamine Yamal 19 yaşında futbolu “bitirdi”: İspanya dünya şampiyonu olduLamine Yamal 19 yaşında futbolu “bitirdi”: İspanya dünya şampiyonu olduBugün, 12:59Harry Kane: Thomas Tuchel İngiltere Milli Takımı'nı yeni zirvelere taşıyabilirHarry Kane: Thomas Tuchel İngiltere Milli Takımı'nı yeni zirvelere taşıyabilirBugün, 12:55İspanya dünya şampiyonu: Arjantin ve Lionel Messi için acı sonİspanya dünya şampiyonu: Arjantin ve Lionel Messi için acı sonBugün, 12:39Dünya Kupası: Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti, İspanya yeni şampiyonDünya Kupası: Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti, İspanya yeni şampiyonBugün, 12:38FIFA etrafında yeni kriz: Avrupa Konseyi Infantino'yu eleştirdiFIFA etrafında yeni kriz: Avrupa Konseyi Infantino'yu eleştirdiBugün, 12:33Arjantin Milli Takımı mağlubiyetin ardından Messi'yi yalnız bırakmadıArjantin Milli Takımı mağlubiyetin ardından Messi'yi yalnız bırakmadıBugün, 12:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı