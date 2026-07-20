Arjantin devlet başkanı mağlubiyete rağmen ülkede tatil ilan etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası finalindeki mağlubiyete rağmen, milli takım onuruna ülkede resmi tatil ilan edileceğini doğruladı. Finalde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyete rağmen devlet başkanı, oyuncuların ve teknik heyetin turnuvadaki çabalarının takdir edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Arjantin hükümeti beklenmedik bir karar alarak takıma kutlamaların yapılacağı günü seçme hakkı tanıdı. Final maçında Ferran Torres'in attığı tek golle 1-0 mağlup olan "Albiceleste" temsilcileri, dünya şampiyonluğunu koruyamamış olsalar da devlet başkanı tarafından desteklendi.

Beklenmedik karar ve kamuoyu tepkisi

Bu karar Arjantin kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı. Birçok taraftar ve uzman, finalde isabetli şut dahi çekemeyen ve ikinci olan bir takım için resmi tatil ilan edilmesini mantıksız buluyor. Hatta bazı vatandaşlar bu haberin teknik bir hata olduğundan şüphelendi.

Devlet Başkanı Javier Milei, batıl inançları nedeniyle New York'ta oynanan final maçına bizzat katılmamıştı. Ancak sosyal medya üzerinden kararını şu şekilde açıkladı: "Milli takımımızın elde ettiği sonucu kutlama konusundaki endişeleri dikkate alarak, oyuncuların ve teknik heyetin kutlama için seçeceği günün resmi tatil ilan edileceğini bildiririm."

Ayrıca devlet başkanı, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını savunarak sonuna kadar mücadele ettiklerini vurguladı. Milei, bir sonraki paylaşımında, "Çok teşekkürler çocuklar. Sonuna kadar mertçe savaştık. Arjantin her zaman zirvededir," ifadelerini ekledi.

Lionel Messi ve takımın geleceği

Şu anda Arjantin milli takımı teknik heyetinin önünde ciddi bir görev bulunuyor. Lionel Scaloni yönetimindeki uzmanlar, uluslararası arenadan ayrılmaya hazırlanan emektar oyuncuların yerini alacak yeni yetenekleri bulmak zorunda. Bu bağlamda, özellikle takım kaptanı Lionel Messi ile ilgili durum belirsizliğini koruyor.

Tahminlere göre 39 yaşındaki Lionel Messi için bu, kariyerindeki altıncı ve son Dünya Kupası oldu. Şu anda Inter Miami forması giyen yıldız oyuncu, milli takım kariyerini noktalayıp noktalamayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Taraftarlar ise kutlamalardan ziyade takımın gelecekteki yenilenme sürecinin daha faydalı olacağını belirtiyor.

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