Dünya Kupası: Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti, İspanya yeni şampiyon

Futbol dünyası bir başka tarihi dönüm noktasına tanıklık etti. ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası finali, Arjantin milli takımı için beklenmedik ve acı bir sonla bitti. Son şampiyonlar, İspanya'ya karşı oynadıkları kıran kırana geçen maçta mağlup olarak üst üste ikinci kez altın madalya kazanma şansını kaybetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı, ancak uzatma devrelerinin ikincisinin başında Ferran Torres tarafından atılan gol maçın kaderini belirledi. Goal.com'un haberine göre, İspanya milli takımı maç boyunca bariz bir üstünlüğe sahipti. İstatistikler de bunu doğruluyor: "La Roja" rakip kaleye 20 şut çekerken, Arjantin sadece 2 şutla sınırlı kaldı.

Lionel Messi ve son umutları

39 yaşındaki Lionel Messi için bu turnuva, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası olarak tarihe geçti. 2022 Katar'daki zaferini tekrarlamaya çalışan efsanevi forvet, son düdük çaldığında duygularına hakim olamadı. Sekiz kez "Ballon d'Or" kazanan yıldızın saha ortasında gözyaşlarına boğulması, bu finalin en etkileyici ve unutulmaz anı olarak hafızalara kazındı.

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, maç öncesinde ana planlarının Lionel Messi tehlikesini bertaraf etmek olduğunu itiraf etti. Teknik direktör, "İlk görevimiz Messi'yi oyundan düşürmekti" dedi. İspanyol oyuncular da zafer kutlamalarından önce üzgün haldeki Arjantin kaptanını teselli etmeye çalıştılar.

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, maç sonrasında kaptanını savundu. Messi'nin geleceği hakkında net bir bilgi vermese de, onun dünya futbolundaki yerine özel bir vurgu yaptı. Uzman isim, "O, sahaya çıkan tüm zamanların en büyük futbolcusu. Umarım herkes onun elde ettiği başarılarla gurur duyar" ifadelerini kullandı.

Bu mağlubiyet, Arjantin'in 1962 Brezilya rekorunu egale etme, yani şampiyonluk unvanını koruma şansını ortadan kaldırdı. İspanya ise tarihinde ikinci kez dünya tahtına oturdu. Şimdi tüm futbol kamuoyunu bir soru meşgul ediyor: Bu, Lionel Messi'nin milli takımdaki son maçı mıydı? Oyuncu henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.