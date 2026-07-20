İspanya dünya şampiyonu: Arjantin ve Lionel Messi için acı son

Futbol dünyası, bir başka büyük turnuvanın dramatik finaline tanıklık etti. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımı, Arjantin'i mağlup ederek tarihinde ikinci kez altın madalyaya uzandı. New Jersey'deki muhteşem stadyumda gerçekleşen mücadele, sadece iki takımın değil, iki farklı futbol felsefesinin de çarpışmasına sahne oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki "Boğalar", maç boyunca topa sahip olma odaklı bir oyun sergilerken, Lionel Scaloni'nin öğrencileri agresif ve fiziksel mücadeleye dayalı bir tarzı benimsedi. Goal.com'un haberine göre, 120 dakika süren şiddetli savaşta İspanyolların yeteneği ve sabrı galip geldi. Arjantin ise aşırı sert oyunu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

New Jersey savaşı ve belirleyici kırmızı kart

Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi ancak 90. dakikada yaşanan olay maçın kaderini değiştirdi. Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, gereksiz bir pozisyonda ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Bu durum, son şampiyonun uzatma bölümlerinde bir kişi eksik oynamasına neden oldu.

İspanya, sayısal üstünlüğü iyi değerlendirdi. 106. dakikada Nico Williams'ın ortasında, oyuna sonradan giren Ferran Torres, Emi Martinez'in kalesini havalandırdı. Bu tek gol, İspanya'ya şampiyonluk unvanını getirdi. Arjantin maç sonuna kadar durumu değiştirmeye çalışsa da atakları sonuçsuz kaldı.

Lionel Messi için son dans

Bu finalin, efsanevi Lionel Messi için milli takımdaki son büyük turnuva olması bekleniyordu. Ne yazık ki maçın sonunda büyük yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Messi bu kez takımını kurtaracak mucizeyi gerçekleştiremedi ve sahada daha çok bir izleyici rolünde kaldı.

Uzmanlara göre Arjantin bu maçta "anti-futbol" sergiledi. Takımın aşırı sertliği, Leandro Paredes ve Enzo Fernandez gibi oyuncuların provokasyonları oyunun ruhuna gölge düşürdü. Sonuç olarak futbol kamuoyu, sahada daha fazla yaratıcılık sergileyen İspanya'nın galibiyetini adil buldu.

İspanya milli takımı, bu zaferle dünya futbolunda yeni bir hegemonya dönemini başlatmaya hazır olduğunu kanıtladı. Lionel Messi ise dünya şampiyonu unvanını devretmiş olsa da futbol tarihindeki en büyük oyuncu olmaya devam edecek. Artık tüm gözler İspanya'nın gelecek yıllardaki hakimiyetine çevrildi.