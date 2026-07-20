Real Madrid ve Michael Olise: Florentino Perez yeni bir "Galaktiko" için harekete geçti

İspanyol devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, yaz transfer dönemi için ana hedefini belirledi. Madrid yönetimi, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'yi takımın bir sonraki "Galaktiko"su olarak görüyor. Ancak transfer süreci beklenenden daha karmaşık ilerleyebilir ve diplomatik engellerle karşılaşabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid, bu transfer konusunda Bayern Münih ile ilişkileri bozmamak adına son derece temkinli hareket ediyor. Kulüp yönetimi, Alman ekibiyle açık bir iletişim kanalı kurdu ve atılacak her resmi adım hakkında onları önceden bilgilendirme sözü verdi. Madrid ekibi, oyuncu için bir "transfer savaşına" girmek istemediklerini açıkça belirtti.

Transferin gerçekleşmesi için temel şart

Mevcut durumda transferin gerçekleşmesi tek bir kişinin kararına bağlı. Real Madrid yönetiminin resmi bir teklif sunabilmesi için Michael Olise'nin şahsen Bayern yönetimine Santiago Bernabeu'ya transfer olma isteğini iletmesi gerekiyor. Futbolcudan böyle net bir açıklama gelmediği sürece "Kraliyet Kulübü" arka planda kalmayı ve iki dev arasındaki karşılıklı saygıyı korumayı tercih ediyor.

Fransa milli takımının 24 yaşındaki oyuncusu, Bundesliga sahalarındaki etkileyici performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid'in kadrosunda halihazırda yıldızlarla dolu bir hücum hattı bulunsa da Perez, Olise'nin gelişinin takımın potansiyelini daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Ancak ekonomik ve siyasi faktörler bu plana engel olabilir.

Goal.com'a göre bu transferin önündeki en büyük engellerden biri, futbolcunun astronomik bonservis bedeli. Bayern Münih, en değerli varlıklarından birini korumak adına onu 200 milyon avronun üzerinde bir bedelle bile satmaya yanaşmıyor. Bu yüksek fiyat ve Alman kulübünün kararlı duruşu, Madrid'de gerçekçi yaklaşımları beraberinde getiriyor.

Şu an için Madrid kulübü ofislerinde bu transferi bu yaz tamamlamanın neredeyse imkansız olduğu sonucuna varılıyor. Bayern'in müzakerelere kapalı olması ve futbolcunun Münih'teki hayatından memnun olması durumu durağanlaştırıyor. Yine de Real Madrid kapıları tamamen kapatmış değil; eğer Olise ile kulüp arasındaki ilişkiler bozulursa, İspanyollar hemen harekete geçmeye hazır.