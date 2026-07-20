İspanya dünya şampiyonu: Nico Williams zaferi Neymar'a adadı

İspanya milli takımı, Arjantin karşısında elde ettiği dramatik galibiyetin ardından tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. New York'taki muhteşem stadyumda oynanan final mücadelesi, Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin mutlak üstünlüğüyle sona erdi. Bu zafer, İspanya'yı dünya futbolunun zirvesine taşırken, ülkeyi hem erkeklerde hem de kadınlarda mevcut dünya şampiyonu olan tek devlet haline getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Karşılaşmanın kilit isimlerinden biri, oyuna sonradan girerek maçın kaderini değiştiren Athletic Club yıldızı Nico Williams oldu. Genç kanat oyuncusu, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı galibiyet golünde asisti yapan isimdi. Maç sonu sevincini gizleyemeyen Williams, şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Neymar'a saygı duruşu

Goal.com'un haberine göre, Nico Williams bu tarihi zaferi idolü olan Brezilyalı yıldız Neymar 'a adadı. Brezilyalı oyuncu turnuvaya son 16 turunda veda etmiş olsa da, Williams için hala en büyük ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, Caze TV'ye verdiği demeçte, "Çok mutluyum, hayatımın en güzel anı. Neymar'a hayranım, umarım bizi izlemiştir. Bu zafer onun için de" ifadelerini kullandı.

Final maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu. İspanya maç boyunca rakip kaleye 20 şut çekerken, Arjantin sadece 3 pozisyon üretebildi. Oyunun seyri, uzatma devreleri öncesinde Enzo Fernandez'in Pau Cubarsi'ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görmesiyle tamamen değişti. Bir kişi eksik kalan Arjantin karşısında İspanyollar baskıyı iyice artırdı.

Kritik anlar ve yeni bir dönem

Galibiyet golü uzatma devrelerinin ikinci yarısında geldi. Nico Williams kanattan içeri kat ederek topu Ferran Torres'e aktardı ve eski Manchester City forveti düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Hatırlatmak gerekirse, Williams maçın başında bir gol atmış ancak hakem, Mikel Merino'nun Nicolas Otamendi'ye yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Lamine Yamal gibi genç yeteneklerle güçlenen İspanya milli takımı, bu zaferle dünya futbolunda yeni bir hegemonya dönemini başlattığını kanıtladı. Takım, milli aranın ardından yeni turnuvalara hazırlanacak. Nico Williams ise tatil sonrası kulübü Athletic Club'a geri dönecek.