Lamine Yamal ve İspanya dünya şampiyonu: Genç yıldız zaferi sevgilisiyle kutladı

İspanya milli takımı, ABD sahalarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyi takımı oldu. New Jersey'deki muhteşem stadyumda gerçekleşen dramatik mücadelenin ardından turnuvanın en parlak yıldızlarından biri olan Lamine Yamal ilgi odağı oldu. Barcelona forveti, bu büyük başarıyı sevgilisi Ines Garcia Santos ile birlikte kutladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Final maçı beklendiği gibi kıran kırana geçti. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile genç yeteneklerle dolu İspanya arasındaki normal sürede gol sesi çıkmadı. Sadece uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı tek gol, İspanyollara altın madalyayı getirdi. Goal.com'un haberine göre, Lamine Yamal finalde gol atamasa da, tüm turnuva boyunca sergilediği oyun ve çalışkanlığıyla takımının zaferine büyük katkı sağladı.

Sahadaki romantik anlar

Altın madalya töreninden sonra sahada bayram havası vardı. Ünlü moda bloggerı ve model Ines Garcia, sosyal medya hesabından Lamine Yamal ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak onu tarihi zaferden dolayı tebrik etti. Garcia gönderisinde, "Bunu başardın. Tebrikler sevgilim, artık dünya şampiyonusun" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu da buna karşılık vererek sevgisini dile getirdi ve teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre çift, 2026'nın başında ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. Taraftarlar sosyal medyada Ines'i futbolcunun "uğur tılsımı" olarak adlandırıyor. Birçoğu, genç yaşına rağmen Yamal'ın şöhret ve baskıyla başa çıkma biçimini takdir ederken, bunda ailesinin ve sevgilisinin desteğinin önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Tarihi sonuç ve parlak gelecek

Lamine Yamal için bu zafer kariyerindeki bir başka zirve oldu. 19 yaş 6 günlük olan futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonluğu unvanının ardından koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekledi. Bu yaşta böyle bir başarıya ulaşmak futbol tarihinde nadir görülen bir durumdur. İspanya milli takımının yeni nesli, böylece dünya futbolundaki hegemonyasını yeniden kurmayı başardı.

Bu zafer, İspanya için 2010'dan sonraki ikinci dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçti. Arjantinli taraftarlar için ise bu mağlubiyet, Lionel Messi'nin muhtemel son dünya kupasında acı bir son oldu. Ancak futbol kamuoyu artık tüm dikkatini Lamine Yamal gibi yeni dönemin kahramanlarına çeviriyor. Onun sadece sahadaki yeteneği değil, özel hayatındaki samimiyeti de taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.