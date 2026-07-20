Mbappe, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun başarısını tekrarlamayı hedefliyor

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid'deki ilk sezonlarında beklenen sonuçlara ulaşamaması ve kupa yarışında geride kalması nedeniyle ciddi endişe yaşıyor. Goal.com'a verdiği demeçte eski futbolcu Jeremie Aliadiere, Mbappe'nin mevcut durumunu "öfkeli ve depresif" olarak tanımladı. Golcü oyuncu, idolü Cristiano Ronaldo gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve kulüp efsanesi olmak istiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe için sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da şanssızlıklar devam ediyor. Fransa milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İspanya'ya elenmesi ve Real Madrid formasıyla 2025-26 sezonunu büyük kupalar kazanamadan geçirmesi, oyuncunun "Altın Top" şansını azalttı. Bu durum, dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak görülen Mbappe için büyük bir darbe oldu.

Mourinho faktörü ve yeni umutlar

Madrid taraftarları ve bizzat Kylian Mbappe için 2027 yılının yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bunun nedeni, "Santiago Bernabeu"ya ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun ikinci kez hoca olarak dönme ihtimali. Portekizli teknik adamın kazanan mentalitesi, Mbappe'nin hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasına yardımcı olabilir.

Aliadiere'ye göre Mbappe, Paris Saint-Germain'in kendisi ayrıldıktan sonra üst üste iki kez Avrupa'nın zirvesine çıkmasını görmekten içten içe acı duyuyor. Bu durum, Real Madrid ile başarıya ulaşma arzusunu daha da körükledi. Madrid'de sadece gol atmak değil, Cristiano Ronaldo gibi "ilahi" bir statüye yükselmek istiyor.

Yeni sezonda Real Madrid kadrosunda Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla birlikte forma giyecek olan Mbappe üzerindeki baskı daha da artacak. Mourinho yönetiminde bu yıldızlar topluluğunun nasıl şekilleneceği ve Mbappe'nin liderliğini nasıl sergileyeceği tüm dünya futbol kamuoyunun odağında olacak.

Özetle, Kylian Mbappe şu anda kariyerinin en karmaşık ama belirleyici döneminden geçiyor. Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, sadece kişisel hedefleri için değil, aynı zamanda Madrid kulübünün gelecekteki hegemonyası için de hayati önem taşıyor.