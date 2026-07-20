2026 Dünya Kupası tarihi bir rekor kırdı: 6,8 milyon taraftar stadyumlardan takip etti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, sadece sahadaki olaylarla değil, aynı zamanda stadyumları dolduran taraftar sayısıyla da tarihe geçti. Turnuvanın 104 maçını toplam 6 milyon 810 bin 966 seyirci doğrudan arenalardan izledi.

Bu, Dünya Kupaları tarihindeki en yüksek toplam seyirci sayısı oldu. Önceki rekor da yine ABD'de düzenlenen turnuvaya aitti ancak yeni sonuç, onu neredeyse ikiye katladı.

Finali 80 binden fazla taraftar izledi

2026 Dünya Kupası'nın final maçı New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynandı. İspanya ile Arjantin arasındaki finali tribünlerden 80 bin 663 taraftar takip etti.

Mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı. Uzatma devrelerinde atılan tek gol, İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti ve tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.

Arjantin turnuvaya son şampiyon unvanıyla başlasa da, bu kez gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

104 maç yeni rekoru getirdi

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenlendi. Turnuva takvimi 104 maçtan oluştu ve karşılaşmalar üç ülkedeki stadyumlarda organize edildi.

Organizasyonun kapsamının genişlemesi, taraftar sayısını da doğrudan etkiledi. Grup aşamasından finale kadar oynanan maçlara toplam 6,8 milyondan fazla seyirci katıldı.

Bu rakam, futbol Dünya Kupaları tarihinde mutlak rekor olarak kayıtlara geçti.

1994 rekoru geride kaldı

Daha önce en yüksek toplam seyirci sayısı 1994 Dünya Kupası'nda görülmüştü. ABD'nin ev sahipliği yaptığı o turnuvanın maçlarını toplam 3 milyon 587 bin 538 taraftar stadyumlardan izlemişti.

Bu sonuç otuz yılı aşkın süredir kırılamamıştı. 2026 Dünya Kupası ise maç sayısı ve katılımcı yapısının genişlemesiyle bu tarihi rekoru büyük bir farkla geride bıraktı.

Dünya Kupası hem sahada hem tribünlerde tarih yazdı

2026 Dünya Kupası; İspanya'nın ikinci şampiyonluğu, Arjantin'in finale kadar yükselişi ve 48 takımlı yeni formatıyla akıllarda kaldı.

Ancak turnuvanın en önemli sonuçlarından biri tribünlerde kaydedildi: 6 milyon 810 bin 966 taraftar Dünya Kupası maçlarını stadyumdan takip etti. Böylece 2026 Dünya Kupası, futbol tarihindeki en çok seyircinin katıldığı turnuva oldu.