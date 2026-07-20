Chelsea, kadın futbol tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi

Londra kulübü Chelsea, kadın futbolu transfer piyasasında ses getiren bir anlaşmaya daha imza attı. Fransa milli takımı forveti Melvine Malard, Manchester United'dan ayrılarak "Maviler" kadrosuna katıldı. Bu transfer sadece iki rakip kulüp arasındaki bir anlaşma değil, aynı zamanda Manchester United için rekor düzeyde bir satış olarak tarihe geçti. Sonia Bompastor yönetimindeki takım, hücum hattını güçlendirerek yeni sezon öncesindeki iddialı hedeflerini ortaya koyuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Transferin mali detayları uzmanların dikkatini çekti. Goal.com'un haberine göre Chelsea, 26 yaşındaki futbolcu için en az 750 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon dolar) ödedi. Çeşitli bonuslarla birlikte bu rakam 1 milyon sterline kadar çıkabilir. Bu rakam, Melvine Malard'ı kadın futbolu tarihinin en pahalı 11. oyuncusu yaptı. Futbolcu, Londra kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı.

Eski tanışlar ve yeni hedefler

Melvine Malard'ın Chelsea'ye transferinde takımın yeni teknik direktörü Sonia Bompastor'un rolü belirleyici oldu. İkili daha önce Fransa'nın Lyon kulübünde birlikte çalışmıştı. Bompastor, Malard'ı henüz 14 yaşındayken keşfetmiş ve profesyonel futbola adım atmasına yardımcı olmuştu. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki karşılıklı güven, bu transferin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.

"Çok mutluyum çünkü hayatım ve kariyerim için bir planım vardı ve Chelsea bu planın bir parçasıydı. Burası büyük bir kulüp ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Chelsea'ye karşı birçok kez oynadım ve her zaman kaybettim, bu yüzden takımda çok güçlü oyuncular olduğunu biliyorum. Sonia ile 14 yaşımdan beri tanışıyoruz, onunla tekrar birlikte çalışmak harika," diyor Malard ilk röportajında.

Chelsea için bu transfer bir zorunluluk haline gelmişti. Takımın ana golcüsü Sam Kerr ve diğer bazı lider oyuncuların ayrılığı, hücum hattında bir boşluk yaratmıştı. Melvine Malard, sadece kanat oyuncusu olarak değil, aynı zamanda merkez forvet olarak da oynama yeteneğine sahip, bu da teknik direktöre taktiksel esneklik sağlıyor.

Manchester United için en iyi oyuncularından birini rakibine kaptırmak zor olsa da, teklif edilen rekor ücret kulübü tatmin etmiş görünüyor. Malard, 2023'ten beri "Kırmızı Şeytanlar" formasıyla istikrarlı bir performans sergiliyordu. Artık Stamford Bridge'in kendine has atmosferinde yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Bu transfer, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ndeki rekabetin ne kadar arttığını gösteriyor. Chelsea kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ederken, takımın hedefinin sadece yerel ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de zafer kazanmak olduğu açık. Malard'ın gelişiyle takıma yeni bir soluk ve tecrübe katılması bekleniyor.