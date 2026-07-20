Nico Williams altın madalyasını neden annesine verdi?

·16·Spor
Nico Williams altın madalyasını neden annesine verdi?

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluk kutlamalarında, sahadaki zaferden daha duygusal bir an yaşandı. Finalin kahramanlarından Nico Williams, altın madalyasını kendine saklamadı; onu tribünde oturan annesi Maria Arthur'a takdim etti.

Daha sonra futbolcu, bu kararın arkasında ailesinin zorlu geçmişinin ve annesinin İspanya'ya ulaşmak için katettiği çileli yolun yattığını açıkladı.

Finalde belirleyici asisti yaptı

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı sahaya çıktı ve uzatmalar sonunda 1-0 galip geldi.

Nico Williams, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna sonradan dahil oldu. Uzatmaların 106. dakikasında ise Ferran Torrese gol pasını verdi.

Torres'in vuruşu finaldeki tek gol oldu ve İspanya'ya tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.

Williams madalyayı annesinin boynuna taktı

Kupa töreninden sonra İspanyol futbolcular şampiyonluğu taraftarlarla kutladı. O sırada Nico tribüne yöneldi ve annesini buldu.

Futbolcu, dünya şampiyonluğu için aldığı altın madalyayı Maria Arthur'a verdi. Bu an, kutlamaların en duygusal olaylarından biri haline geldi.

Williams daha sonra madalyayı neden kendine saklamadığını şöyle açıkladı:

«Ben hızlıyım ama annemden daha hızlı değilim. O, ölümden kaçarak Sahra Çölü'nü geçip Gana'dan İspanya'ya ulaştı. Şampiyonluk madalyamı ona verdim çünkü o bu madalyayı benden daha fazla hak ediyordu.»

Aile İspanya'ya zorlu bir yoldan geldi

Williams ailesi, 1993 yılında daha iyi bir yaşam arayışıyla Gana'yı terk etti. Yolun bir kısmını Sahra Çölü üzerinden geçerek katettiler ve daha sonra İspanya'ya yerleştiler.

Bu, sıradan bir göç değildi. Aile tehlikeli bir yolculuk, belirsiz bir gelecek ve büyük zorluklarla karşılaştı.

Aradan yıllar geçti ve o ailenin çocuğu, dünya kupası finalinde belirleyici gole asist yaptı ve İspanya ile dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonluk madalyasından daha büyük bir anlam

Nico Williams için altın madalya sadece futboldaki kişisel bir başarı değildi. Bu, annesinin cesaretinin, ailesinin sabrının ve yeni bir hayat kurmak için verdikleri mücadelenin sembolü oldu.

Futbolcu, finalde takımına galibiyeti getiren pozisyonda yer aldı. Ancak ona göre bu başarıya giden yol çok daha önce, annesi Gana'dan İspanya'ya doğru yola çıktığında başlamıştı.

Bu yüzden madalyayı gerçek sahibi olarak gördüğü kişiye teslim etti.

İspanya kupayı kaldırdı, Nico ise annesini onurlandırdı

2026 Dünya Kupası finali, İspanya'nın şampiyonluğu ve Ferran Torres'in galibiyet golüyle tarihe geçti. Ancak maç sonrasındaki en unutulmaz sahnelerden biri, Nico Williams'ın annesinin yanına gittiği an oldu.

Sahada hızıyla rakiplerine üstünlük sağladı. Finalden sonra ise tüm dünyaya, bu seviyeye gelmesinin arkasında kimin cesaretinin yattığını gösterdi.

Nico Williams şampiyonluk madalyasını aldı ancak en büyük zaferi, annesinin emeğini ve fedakarlığını tüm dünyanın önünde takdir etmesi oldu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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