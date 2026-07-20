Rodri futbol tarihinde dördüncü oldu: Nadir başarıların sahibi haline geldi

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu zafer, takımın orta saha oyuncusu Rodri için de özel bir tarihi önem taşıyordu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen İspanyol orta saha oyuncusu, dünya futbolunda sadece üç efsanevi ismin ulaştığı nadir bir başarıyı tekrarladı.

Rodri en önemli dört ödülü topladı

2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğun ardından Rodri, kariyeri boyunca aşağıdaki dört büyük ödülün tamamını kazanan futbolcular arasına katıldı:

Dünya Kupası;

Avrupa Şampiyonası;

Şampiyonlar Ligi;

Ballon d'Or.

Böylece, bu başarıların tümüne ulaşan futbol tarihindeki dördüncü oyuncu oldu.

Bu listeye girmek için futbolcunun sadece kulüp düzeyinde değil, milli takım formasıyla da en yüksek zirveleri fethetmesi gerekiyor. Bireysel ödül olarak ise Ballon d'Or'u kazanması şart.

Buna kadar sadece üç futbolcu başardı

Rodri'den önce bu başarıya Alman futbolunun efsaneleri Gerd Müller ve Franz Beckenbauer ile Fransa milli takımının eski lideri Zinedine Zidane ulaşmıştı.

Onların her biri, kulüp ve milli takım düzeyinde en prestijli ödülleri kazanarak dönemlerinin en iyi futbolcusu olarak kabul edilmişlerdi.

Artık bu kısa ve prestijli listede Rodri'nin de ismi var.

2026 Dünya Kupası'nda İspanya oyununun merkezindeydi

Rodri, turnuva boyunca İspanya orta sahasının ana direği oldu. Takım ataklarını başlatma, oyun temposunu kontrol etme ve rakibin kontra ataklarını durdurma konusunda kritik bir görev üstlendi.

Finalde de İspanya orta sahada üstünlüğü koruyarak Arjantin'in ataklarını kısıtlamayı başardı. Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı, şampiyonun kaderi uzatmalarda belli oldu.

106. dakikada atılan tek gol, İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Turnuvanın en iyi oyuncusu

Turnuva sonuçlarına göre, Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Bu ödül, sadece finaldeki değil, tüm turnuva boyunca sergilediği istikrarlı oyununa verilen bir değerdi.

Orta saha oyuncusu, İspanya'nın topa sahip olma odaklı oyun tarzında belirleyici bir rol oynadı. Soğukkanlılığı, isabetli pasları ve taktiksel hamleleri, takımın turnuvanın en zorlu maçlarında bile planından sapmamasına olanak tanıdı.

Rodri efsaneler arasına katıldı

Dünya şampiyonluğu, Rodri'nin ödül koleksiyonundaki eksik olan en önemli parçaydı. Artık kulüp futbolundaki en büyük turnuvayı, kıta şampiyonasını, Dünya Kupası'nı ve en prestijli bireysel ödülü kazanmış durumda.

Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Zinedine Zidane'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan Rodri, futbol tarihindeki özel yerini daha da sağlamlaştırdı.

İspanya dünya kupasını ikinci kez havaya kaldırırken, Rodri tek bir finalle futbolun en prestijli listelerinden birine girdi.