Batı Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşadı

Avrupa’nın iklim servisi Copernicus’un verilerine göre 2026 yılının haziran ve temmuz ayları, Batı Avrupa’da gözlemler tarihindeki en sıcak dönem oldu. Bu iki ay boyunca ortalama sıcaklık 21,62 derece olarak ölçüldü ve 1991–2020 dönemi normallerinin tam 2,79 derece üzerine çıktı. 2022’deki önceki rekor neredeyse yarım derece aşılırken, bu durum bölgedeki ekolojik ve ekonomik koşulları ciddi biçimde ağırlaştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Avrupa genelinde haziran ayı en sıcak ikinci ay olarak kaydedildi, ancak Batı Avrupa’daki sıcaklık anomalisi 3,6 dereceye ulaştı. Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre ve İspanya’nın kuzeydoğusunda ortalama sıcaklıklar normalin 3–5 derece üzerine çıktı. Özellikle 26 Haziran’da İngiltere’nin Lingwood bölgesinde termometreler 38 dereceyi göstererek ülkenin haziran ayındaki mutlak sıcaklık rekorunu kırdı; Viyana’da ise sıcaklık 39,7 dereceye yükseldi.

Okyanuslarda ısınma ve nehir seviyelerinin düşmesi

Aşırı sıcaklar yalnızca karalarda değil, dünya okyanuslarında da eşi görülmemiş değişimlere yol açtı. Temmuz ayında kutup dışı bölgelerde deniz yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşarak 2023’teki rekoru geride bıraktı. Orta Doğu ve Atlantik kıyıları ile Akdeniz’in yüzde 94’ünde su sıcaklığı normalin üzerinde seyretti.

Şiddetli kuraklık nehir yataklarını daraltarak su taşımacılığına ve enerji sistemine ciddi zarar verdi. 11 Ağustos’ta Ren Nehri’nin Köln’deki seviyesi, tarihin en düşük değeri olan 55 santimetreye geriledi ve gemi trafiği durduruldu. Seine, Ren ve Tuna nehirlerindeki düşük su seviyeleri, Macaristan’daki Paks ve Romanya’daki Cernavoda nükleer santrallerinin üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltmaya zorladı.

Eşi görülmemiş orman yangınları ve ekonomik kayıplar

Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa genelinde geniş çaplı yangınlara yol açtı. 6 Ağustos itibarıyla bölgede 15 528 büyük yangın kaydedildi ve yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alan kül oldu. Bu rakam son 20 yılın ortalamasının iki katı olurken, özellikle Fransa, İspanya ve Yunanistan ciddi zarar gördü.

Uzmanlar ekonomik kayıpları 180 milyar avro olarak tahmin ediyor. Bu miktar, Avrupa Birliği GSYH’sinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor ve beklenen ekonomik büyümeyi neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Tarımsal verimliliğin düşmesi ve sıcak hava koşullarında iş gücü verimliliğindeki gerileme ekonomiye ek yük getirdi. İlk verilere göre haziran ayı sonundaki iki haftalık zirve sıcaklık dönemi Avrupa’da yaklaşık 14 bin ek ölüme neden oldu.

İklim bilimciler, bu durumun Batı Avrupa üzerinde uzun süre hareketsiz kalan bir blokaj oluşturan antisiklondan kaynaklandığını açıklıyor. Arktik bölgenin hızla ısınması sonucunda hava akımları parçalandı ve Sahra’dan gelen sıcak hava uzun süre aynı bölgede kaldı. Uzmanlar, bu tür sıcak hava dalgalarının 2003’e kıyasla günümüzde 10 kat daha olası olduğunu vurguluyor ve ağır hava koşullarının ağustos ayının sonlarında da devam edeceği konusunda uyarıyor.