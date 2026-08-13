Sansasyonel transfer: Manchester City'nin orta saha oyuncusu kulüpten ayrılıyor

«Manchester City»nin Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders hakkındaki transfer söylentileri ve onun Suudi Arabistan’a transfer olma ihtimali temelinde Google Discover ve spor yayınlarının standartlarına tamamen uygun profesyonel gazetecilik makalesi:

«Manchester City» bir yıl önce kadrosuna kattığı yıldızı satıyor: Reijnders Suudi Arabistan kulübüne transfer olmaya çok yakın!

İngiltere'nin «Manchester City» kulübü, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders ile yollarını ayırmanın eşiğinde. Tecrübeli oyuncu kariyerine Suudi Arabistan'ın iddialı kulübü «Al-Qadsiah»ta devam edebilir.

Bu bilgiyi saygın The Athletic yayınının kaynakları aktarıyor.

«Al-Qadsiah» ve Premier Lig kulübü yarışta

Kaynağın aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın «Al-Qadsiah» kulübü şu anda yeni sezondaki ilk resmi maçına odaklanmış olsa da Reijnders'in transferiyle ilgili nihai anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Bununla birlikte, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Premier Lig temsilcisi «Nottingham Forest»ın yönetiminin ilgisi de sürüyor.

Geleceği neden belirsiz hale geldi?

Belirtildiğine göre, «Manchester City» kadrosuna «Nottingham Forest»tan Elliot Anderson'ın katılmasının ardından Reijnders'in Pep Guardiola'nın takımındaki ilk 11'deki yeri ve geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başladı.

«Şehirliler», Hollanda Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna yalnızca bir yıl önce katmıştı. Buna rağmen oyuncu geçen sezon Manchester ekibinde oldukça üretken ve istikrarlı bir performans sergiledi:

Maç sayısı: Tüm kulvarlarda 47 karşılaşma;

Goller: 7;

Asistler: 8.

Manchester'daki rekabet ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip mali teklif, Reijnders'i kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yöneltebilir.

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