Napoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçti

İtalya kulübü Napoli, Arsenal forveti Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı ve Londra ekibiyle yeni görüşmelere başladı. GOAL.com'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Napoli'nin hücum hattındaki öncelikli transfer hedefi haline gelirken taraflar anlaşmanın şartlarını görüşüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Napoli yönetiminin transfer için gerekli tüm koşullardan haberdar edildiğini belirtti. Kulüp, Romelu Lukaku'nun satılmasının ardından teknik direktör Massimiliano Allegri'nin güvenini kazanabilecek bir başka üst düzey forveti kadrosuna katmak istiyor.

Transferin gerçekleşmesi için temel şartlar

Ancak transferi tamamlamak için İtalyan kulübünün çözmesi gereken bazı konular bulunuyor. Öncelikle Napoli, hücum hattında yer açmak ve transfer bütçesi oluşturmak amacıyla oyuncu satışları gerçekleştirmek zorunda. Özellikle Lorenzo Lucca ve Noa Lang'in takımdan ayrılması bekleniyor.

İkinci olarak Napoli, futbolcunun kendisi ve temsilcileriyle kişisel sözleşme şartları ile maaş konusunda henüz nihai anlaşmaya varmadı. Gabriel Jesus'un menajerleriyle görüşmeler henüz ileri bir aşamada değil; zira forvetin elinde başka teklifler de bulunuyor.

Gelecek planları ve rekabet

Buna rağmen Brezilyalı forvet, Napoli projesiyle ilgileniyor ve bu seçeneği kendisi için cazip buluyor. İtalyan kulübü gerekli ayrılıkları başarıyla tamamlayarak kadroda yer açarsa transferin her an resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Napoli için bu transferin şampiyonluk yarışında ve Avrupa kupalarındaki mücadelesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Sezonun kritik bölümünde bu seviyede deneyimli bir forvetin takıma katılması, Napoli'nin şansını önemli ölçüde artıracaktır.