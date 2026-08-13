Yandex Market, giyim ürünleri için tıklamayla teslimat ve sonradan ödeme sistemini başlattı

·8·Teknoloji
Yandex Market, giyim ürünleri için tıklamayla teslimat ve sonradan ödeme sistemini başlattı

Yandex Market ekibi, alışveriş sürecini müşteriler için daha da kolaylaştıran yeni bir hizmet başlattı. IXBT.com’un aktardığına göre artık kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlar için “tıkla ve teslim al” hizmetiyle sipariş verip daha sonra ödeme yapmak mümkün. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni sistem, öncelikle müşterilerin birden fazla beden veya model sipariş ederek bunları evlerinde rahatça karşılaştırmasına olanak tanıyor. Müşterilere, eve teslim edilen siparişi incelemek ve denemek için 24 saat süre veriliyor.

Müşteriler kendilerine uymayan ürünleri doğrudan kuryeye iade edebilir veya ayrıca iade işlemi başlatmadan teslimat noktasına bırakabilir. Ödeme yalnızca müşterinin elinde tuttuğu ürünler için yapılır.

Hizmet nasıl kullanılır

Bu kolaylık, Split hizmetiyle satın alınabilen ürünler için geçerlidir. Split, alışveriş tutarını birkaç taksite bölerek ödeme imkânı sunar.

Sipariş oluştururken “Po kliku” teslimat türünü seçmek ve ödemeyi teslim aldıktan sonra yapma seçeneğini işaretlemek gerekir. Sipariş Yandex Lavka dark store’una ulaştığında, uygulamadaki “Siparişler” bölümünde “Şimdi getir” düğmesi görünür.

Bundan sonra kullanıcı kendisi için en uygun teslimat zamanını belirleyebilir. Sonradan ödeme hizmeti şu anda Rusya’nın 26 bölgesinde başarıyla kullanılıyor.

Şirket temsilcileri, gelecekte bu kolay hizmetin kapsamını genişletmeyi ve yeni bölgeler eklemeyi planladıklarını belirtiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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